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Αμερικάνοι και Καναδοί «σαρώνουν» τα εξοχικά στην Ελλάδα: Πόσα δίνουν - Ποιες περιοχές προτιμούν

Τι είδους εξοχικά αναζητούν οι Αμερικάνοι και οι Καναδοί στην Ελλάδα. Οι απευθείας πτήσεις ενισχύουν τη ζήτηση.

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Παραθαλάσσιο σπίτι | Eurokinissi / Θανάσης Καλλιάρας
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Αυξημένο είναι το ενδιαφέρον Αμερικανών και Καναδών για ακίνητα στην χώρα μας που προορίζονται για εξοχική κατοικία. Με βάση τα στοιχεία της Elxis – At Home in Greece, της γνωστής εταιρείας παροχής κτηματομεσιτικών και νομικών υπηρεσιών στην Ελλάδα, στο πρώτο εξάμηνο του 2026 παρατηρήθηκε άνοδος της ζήτησης κατά 50% από τις δύο συγκεκριμένες αγορές, διαμορφώνοντας μια εξ ολοκλήρου νέα τάση στην αγορά εξοχικής κατοικίας.

Πλέον, το δικό τους «όνειρο» στην Ελλάδα, μέσω της αγοράς μιας εξοχικής κατοικίας, επιθυμούν να ζήσουν όλο και περισσότεροι ενδιαφερόμενοι αγοραστές από τις ΗΠΑ, αλλά και τον Καναδά, με τους περισσότερους να αναζητούν σπίτια από τα… σχέδια, με μέσο κόστος στα 450 χιλ. ευρώ και σε περιοχές όπως η Κρήτη ή το Ιόνιο.

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