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«Ανακαινίζω»: Η προθεσμία για τις αιτήσεις - Πόσες βεβαιώσεις υποβλήθηκαν για επιδότηση έως 36.000 ευρώ

Πόσες βεβαιώσεις υποβλήθηκαν για επιδότηση έως 36.000 ευρώ για το πρόγραμμα «Ανακαινίζω». Έως πότε θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα.

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Ακίνητα στην Αθήνα
Ακίνητα στην Αθήνα | Eurokinissi
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Ανοικτή έως τις 31 Αυγούστου παραμένει η πλατφόρμα του προγράμματος «Ανακαινίζω» για τα κλειστά ακίνητα, ενώ ολοκληρώθηκε η υποβολή αιτήσεων για βεβαιώσεις επιλεξιμότητας σε ιδιοκατοικούμενες κατοικίες.

Σύμφωνα με πρόσφατες δηλώσεις της υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνας Μιχαηλίδου, έχουν ήδη εκδοθεί 77.000 βεβαιώσεις επιλεξιμότητας, εκ των οποίων περίπου 70.000 αφορούν κατοικίες στις οποίες διαμένουν οι ιδιοκτήτες και 7.000 κλειστά σπίτια.

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