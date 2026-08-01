«Ανακαινίζω»: Η προθεσμία για τις αιτήσεις - Πόσες βεβαιώσεις υποβλήθηκαν για επιδότηση έως 36.000 ευρώ

Ανοικτή έως τις 31 Αυγούστου παραμένει η πλατφόρμα του προγράμματος «Ανακαινίζω» για τα κλειστά ακίνητα, ενώ ολοκληρώθηκε η υποβολή αιτήσεων για βεβαιώσεις επιλεξιμότητας σε ιδιοκατοικούμενες κατοικίες.
Σύμφωνα με πρόσφατες δηλώσεις της υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνας Μιχαηλίδου, έχουν ήδη εκδοθεί 77.000 βεβαιώσεις επιλεξιμότητας, εκ των οποίων περίπου 70.000 αφορούν κατοικίες στις οποίες διαμένουν οι ιδιοκτήτες και 7.000 κλειστά σπίτια.
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