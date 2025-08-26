Ανατροπές στο κληρονομικό δίκαιο: Ενισχύεται η θέση των συζύγων αλλά όχι των συντρόφων

Σημαντικές αλλαγές στο κληρονομικό δίκαιο δρομολογεί η αρμόδια επιτροπή, με στόχο την ενίσχυση της προστασίας του επιζώντος συζύγου. Σύμφωνα την «Καθημερινή», το νέο πλαίσιο αναμένεται να παραδοθεί τον Σεπτέμβριο και φέρνει αυξήσεις στα ποσοστά κληρονομιάς για τους συζύγους, καθώς και νέες ρυθμίσεις για τα χρέη των κληρονομιών.

Αυξάνεται το ποσοστό του συζύγου

Η πιο καθοριστική μεταβολή αφορά την εξ αδιαθέτου διαδοχή, δηλαδή τις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει διαθήκη. Το ποσοστό του επιζώντος συζύγου αυξάνεται από 23% στο 33,3%, ενώ τα παιδιά θα λαμβάνουν τα υπόλοιπα δύο τρίτα της περιουσίας.

Η αλλαγή αυτή βασίζεται στο σκεπτικό ότι ο/η σύζυγος χρήζει μεγαλύτερης προστασίας, ιδίως λόγω ηλικίας και οικονομικής εξάρτησης.

Σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχουν τέκνα, το ποσοστό του συζύγου παραμένει στο 50%, με το υπόλοιπο να κατανέμεται σε γονείς, αδέλφια και λοιπούς συγγενείς.

Εκτός πλαισίου οι σύντροφοι χωρίς γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης

Το νέο πλαίσιο φαίνεται να αφήνει εκτός τους συντρόφους που δεν έχουν συνάψει γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης, όταν δεν υπάρχει διαθήκη. Αν και εξετάζονται κάποιες προστατευτικές ρυθμίσεις, όπως η παραμονή στην κατοικία του θανόντος, δεν προβλέπεται κληρονομικό δικαίωμα για τους μη θεσμοθετημένους συντρόφους.

Το αγκάθι των χρεών

Ένα από τα πιο ακανθώδη ζητήματα που απασχολούν την επιτροπή είναι η διαχείριση των χρεών της κληρονομιάς. Σήμερα, η κληρονομιά και η προσωπική περιουσία του κληρονόμου θεωρούνται ενιαία, γεγονός που σημαίνει ότι ο κληρονόμος ευθύνεται για τα χρέη του θανόντος και με τη δική του περιουσία.

Στο τραπέζι έχει τεθεί πρόταση να παραμείνει η κληρονομιά ως ξεχωριστή περιουσία, από την οποία θα εξοφλούνται τα χρέη.

Ωστόσο, αρκετά μέλη της επιτροπής εκφράζουν επιφυλάξεις, επισημαίνοντας τον κίνδυνο να μην αποπληρωθούν ποτέ οι πιστωτές ή οι τράπεζες.

Πηγή: Καθημερινή