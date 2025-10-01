Από σήμερα, 1η Οκτωβρίου 2025, οι πολίτες έχουν στη διάθεσή τους ένα νέο ψηφιακό εργαλείο που υπόσχεται να κάνει τη φορολογία πιο κατανοητή και διαφανή. Η εφαρμογή TaxCalc, διαθέσιμη στη διεύθυνση www.taxcalc2025.minfin.gr, επιτρέπει σε κάθε φορολογούμενο να υπολογίζει άμεσα τα οικονομικά οφέλη που θα προκύψουν από τη νέα φορολογική μεταρρύθμιση, χωρίς να απαιτείται καταχώρηση προσωπικών δεδομένων ή cookies.

TaxCalc: Δύο εργαλεία για κάθε πολίτη

Η πλατφόρμα περιλαμβάνει δύο βασικές λειτουργίες:

Υπολογιστής Φόρου Εισοδήματος

Υπολογιστής Φόρου Ενοικίου

Με απλή εισαγωγή βασικών στοιχείων, όπως το είδος απασχόλησης, το φορολογητέο εισόδημα, το έτος γέννησης και τον αριθμό παιδιών, ο χρήστης μπορεί να δει άμεσα τα συγκριτικά αποτελέσματα για το 2025 και το 2026. Υπάρχει επίσης δυνατότητα ξεχωριστής καταχώρησης για τον/την σύζυγο, ώστε να εμφανιστεί το συνολικό οικογενειακό όφελος.

Συγκριτικά αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα εμφανίζονται σε λίγα δευτερόλεπτα και περιλαμβάνουν:

Το ύψος του φόρου πριν και μετά τις εκπτώσεις

Τις φορολογικές ελαφρύνσεις ανά κατηγορία

Το καθαρό όφελος για τον φορολογούμενο και την οικογένεια

Στην επιλογή «Ανάλυση» παρουσιάζονται αναλυτικά τα κλιμάκια φορολογίας και οι εκπτώσεις που ισχύουν ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση.

Με τον Υπολογιστή Φόρου Ενοικίου, οι ιδιοκτήτες ακινήτων μπορούν να εισάγουν το μηνιαίο μίσθωμα και να δουν αμέσως τη μείωση της φορολογικής τους επιβάρυνσης από το 2026.

Χωρίς προσωπικά δεδομένα το TaxCalc

Η εφαρμογή αναπτύχθηκε από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και φιλοξενείται στο G-Cloud του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Το σημαντικότερο: λειτουργεί χωρίς να ζητά προσωπικά δεδομένα ή cookies, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη των πολιτών.

Πηγή: ertnews.gr