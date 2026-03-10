Από το πετρέλαιο στο σούπερ μάρκετ: Σε ιλιγγιώδες «ράλι» οι τιμές των προϊόντων εν μέσω πολέμου

Δεν είναι ούτε μαντεία ούτε υπόθεση, οι τιμές του πετρελαίου είχαν εκτοξευτεί μέχρι τις 9 Μαρτίου στα περίπου 99 δολάρια/βαρέλι (Brent), και είναι αναπόφευκτο πως, εάν δεν αποκλιμακωθεί η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, οι κυματισμοί του θα επηρεάσουν και τις τιμές των προϊόντων οριζόντια.

Έτι χειρότερα για τον Έλληνα καταναλωτή που, όπως παρουσιάζει το MEGA, ήδη μαστίζεται από ένα κύμα ακρίβειας, που προϋπάρχει του πολέμου, με την ανησυχία να βρίσκεται στα ύψη για τις αυξήσεις που έρχονται.

Ήδη ξεκινώντας από τον δείκτη του πληθωρισμού, φαίνεται πως μέσα στον Φεβρουάριο αυξήθηκε από 2,5% (Ιανουάριος) σε 2,7%.

Τιμές και «λάβρα»

Ποδηγετούν στην ανοδική πορεία των τιμών τα παρακάτω προϊόντα, σύμφωνα πάντα με τις αυξήσεις του Φλεβάρη:

Μοσχάρι: +25,6%

Σοκολάτα: +16,7%

Καφές: +15%

Αρνί/Κατσίκι: +12,1%

Μικρή ανάσα για τους καταναλωτές στα παρακάτω προϊόντα, με αξιοσημείωτες μειώσεις, αν και οι αριθμοί αναμένεται να επηρεαστούν δυσανάλογα από τις νέες αυξήσεις:

Ελαιόλαδο: -27,4%

Φυσικό Αέριο: -19,3%

Πετρέλαιο Θέρμανσης: -7,7%

Αλάτι: -5,7%