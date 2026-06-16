Αποκάλυψη Guardian: Προϊόντα από την Παλαιστίνη πωλούνται στην Ευρώπη ως ισραηλινά

Μια απίστευτη έρευνα ανέδειξε ο Guardian,όπου φέρεται προϊόντα από την Παλαιστίνη, να πωλούνται στην αγορά της Ευρώπης, ως ισραηλινά. Συγκεκριμένα, Ισραηλινοί εξαγωγείς φέρεται να αποκρύπτουν τακτικά την προέλευση των προϊόντων που καλλιεργούνται στα παλαιστινιακά εδάφη, για να πληρούν τις προϋποθέσεις για παράνομες φορολογικές ελαφρύνσεις που ενισχύουν την οικονομία των εποίκων, σύμφωνα με έρευνα ομάδας δικαιωμάτων.

Ο νόμιμος μη κερδοσκοπικός οργανισμός Global Echo ανέλυσε περισσότερα από 30.000 έγγραφα εξαγωγής για χιλιάδες ισραηλινές αποστολές προς το Ηνωμένο Βασίλειο και την ΕΕ σε διάστημα οκτώ ετών.

Μία στις έξι αποστολές που διερεύνησε περιείχε γεωργικά προϊόντα που προέρχονταν από παράνομους οικισμούς στην κατεχόμενη Παλαιστίνη και τα συριακά Υψίπεδα του Γκολάν, τουλάχιστον το 42% των οποίων είχε λανθασμένα χαρακτηριστεί ως ισραηλινά.

«Αυτό δεν είναι παρέκκλιση και δεν είναι τυχαίο», δήλωσε η Emily Schaeffer Omer-Man, εκτελεστική διευθύντρια της Global Echo. «Πρόκειται για ένα σύστημα που το Ηνωμένο Βασίλειο και η ΕΕ έχουν διαιωνίσει και συμφωνήσει».

Η απόκρυψη της προέλευσης των προϊόντων από τους οικισμούς επιτρέπει στους εισαγωγείς να διεκδικήσουν χαμηλότερους εισαγωγικούς δασμούς. Αυτό καθιστά τα φρούτα και τα λαχανικά από κατεχόμενες γαίες πιο ανταγωνιστικά στα ευρωπαϊκά καταστήματα, μειώνοντας παράλληλα τα φορολογικά έσοδα για τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις.

Το συνολικό αποτέλεσμα της λανθασμένης επισήμανσης είναι ότι οι Ευρωπαίοι καταναλωτές και οι κυβερνήσεις επιδοτούν εν αγνοία τους τη γεωργία των οικισμών.

«Το ευρωπαϊκό εμπόριο συνεχίζει να συμβάλλει ουσιαστικά σε ένα παράνομο εδαφικό καθεστώς, σε άμεση αντίθεση με το δίκαιο της ΕΕ», ανέφερε η Global Echo. Οι εξαγωγές των οικισμών «δεν ήταν αποτέλεσμα μεμονωμένων παραλείψεων, αλλά συστηματικής αποτυχίας του κανονιστικού σχεδιασμού, της επιβολής και της λογοδοσίας», ανέφερε.

Οι ισραηλινές εξαγωγές χρησιμοποίησαν νομικά κενά ή απάτη για να εισάγουν στην Ευρώπη με την ετικέτα «καλλιεργημένα στο Ισραήλ», διαπίστωσε η έκθεση, με τρεις κύριες τεχνικές.

Ορισμένοι παραγωγοί δίνουν μια ακριβή διεύθυνση οικισμού και τον ταχυδρομικό κώδικα, αλλά αναφέρουν τα προϊόντα τους ως ισραηλινά, μια προσέγγιση που η Global Echo ονόμασε «απόκρυψη σε κοινή θέα».

Η παραπλανητική επισήμανση επιτρέπεται βάσει μιας τεχνικής συμφωνίας του 2005 μεταξύ του Ισραήλ και της ΕΕ και ενθαρρύνεται σε οδηγίες από την ισραηλινή φορολογική αρχή, παρόλο που αυτές οι οδηγίες αναγνωρίζουν επίσης ότι τα προϊόντα των οικισμών δεν είναι επιλέξιμα για χαμηλότερους δασμούς. Αυτή η επισήμανση επιβαρύνει τους συνοριακούς υπαλλήλους της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου με το βάρος της ανίχνευσης και της σωστής φορολόγησης αγαθών από κατεχόμενα εδάφη.

Οι άλλες δύο προσεγγίσεις που εξετάστηκαν στην έκθεση αφορούσαν απάτη, αν και είχαν δημοσιοποιηθεί λεπτομερώς από Ισραηλινούς επιχειρηματίες σε μια σύνοδο της Κνεσέτ το 2015.

Οι εταιρείες εποικισμού είτε δίνουν μια «ψευδή διεύθυνση» που υποδεικνύει ψευδώς την παραγωγή εντός των αναγνωρισμένων συνόρων του Ισραήλ, είτε «αναμιγνύουν» αγαθά εποικισμού με ισραηλινά προϊόντα για εξαγωγή, συχνά σε εγκαταστάσεις ψύξης ή συσκευασίας, και χαρακτηρίζουν το μείγμα ως «καλλιεργημένο στο Ισραήλ».

«Μαζί, αυτές οι πρακτικές υπονομεύουν την αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων εμπορίου και πολιτικής της ΕΕ, αποκρύπτοντας συστηματικά την εδαφική προέλευση», ανέφερε η Global Echo.

Οι ευρωπαϊκές τελωνειακές αρχές επίσης δέχονταν συστηματικά άκυρα πιστοποιητικά βιολογικής και φυτοϋγειονομικής περίθαλψης που εκδίδονταν από το Ισραήλ για προϊόντα εποικισμού, ανέφερε η Global Echo. Μόνο οι παλαιστινιακές ή συριακές αρχές μπορούν να πιστοποιήσουν προϊόντα που καλλιεργούνται σε κατεχόμενα εδάφη.

Οι αποστολές που εξέτασε η Global Echo, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ένα μικρό κλάσμα του συνολικού γεωργικού εμπορίου του Ισραήλ με την Ευρώπη, περιείχαν αγαθά εποικισμού αξίας 13 εκατομμυρίων ευρώ με λανθασμένη επισήμανση που καλλιεργούνταν σε γη κλεμμένη από Παλαιστίνιους.