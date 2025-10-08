Ασανσέρ: Βήμα βήμα η δήλωση στο Μητρώο Απογραφής - Τα πρόστιμα και τα λάθη

Μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2025 θα υποβάλλονται, όπως έγινε γνωστό, οι δηλώσεις για τα ασανσέρ όλης της χώρας στο Μητρώο Απογραφής Ανελκυστήρων, με την εφαρμογή της τροπολογίας από το υπουργείο Ανάπτυξης.

Σύμφωνα με το insider.gr, οι υπόχρεοι (ιδιοκτήτες, διαχειριστές, συντηρητές, εξουσιοδοτημένο πρόσωπο) μπορούν να εισέλθουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του υπουργείου προκειμένου να συμπληρώσουν τα απαραίτητα στοιχεία ενώ η μη υποβολή δήλωσης επισύρει πρόστιμα που μπορεί να φθάσουν και τις 5.000 ευρώ.

Ασανσέρ: Βήμα βήμα η δήλωση στο Μητρώο Απογραφής

Η δήλωση των στοιχείων του ανελκυστήρα αποτελεί μία απλή και σύντομη διαδικασία, ωστόσο οι χρήστες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι σε περίπτωση που κάνουν λάθος ή συμπληρώσουν ανακριβή στοιχεία και έχουν πατήσει την εντολή οριστικοποίησης της απογραφής, δεν υπάρχει δυνατότητα τροποποίησης. Ωστόσο, υπάρχει η επιλογή διαγραφής των στοιχείων της απογραφής και της εκ νέου συμπλήρωσης των σωστών στοιχείων.

Η σύνδεση στην πλατφόρμα πραγματοποιείται με τους κωδικούς Gov/Taxis και η δήλωση μπορεί να γίνει είτε από το νόμιμο εκπρόσωπο/εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, τον ιδιοκτήτη (εάν είναι περισσότεροι από έναν, αναλαμβάνει ένας εξ αυτών), είτε από το διαχειριστή ή την εταιρεία διαχείρισης που μπορεί να έχει αναλάβει το κτίριο, είτε από τον συντηρητή/εγκαταστάτη. Συγκεκριμένα, ο υπόχρεος πρέπει να ακολουθήσει τα παρακάτω βήματα:

Εισερχόμαστε στο διαδικτυακό τόπο του Μητρώου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://elevator.mindev.gov.gr

Πατάμε την επιλογή «είσοδο στην υπηρεσία» με την χρήση των προσωπικών κωδικών ( taxisnet ) της εφορίας

Η ηλεκτρονική εφαρμογή δίνει 3 επιλογές για τον εντοπισμό του ακινήτου

Γνωρίζω τον ΚΑΕΚ του ακινήτου

Δε γνωρίζω τον ΚΑΕΚ του ακινήτου

Το ακίνητο δεν διαθέτει ΚΑΕΚ

Αν δεν γνωρίζουμε τον ΚΑΕΚ επιλέγουμε «δεν γνωρίζω» και το εντοπίζουμε μέσω της εφαρμογής του κτηματολογίου που ανοίγει όταν κλικάρουμε στην επιλογή αυτή.

Τα πεδία «τοποθεσία» και «διεύθυνση» που ακολουθούν συμπληρώνονται αυτόματα όταν αντιγράψουμε και επικολλήσουμε τον ΚΑΕΚ

Στην ενότητα «λοιπά στοιχεία» συμπληρώνουμε το τηλέφωνο επικοινωνίας

Στην ερώτηση με ποια «ιδιότητα» υποβάλλεται η δήλωση επιλέγουμε μια από τις παρακάτω επιλογές:

Ιδιοκτήτης ακινήτου

Διαχειριστής

Νόμιμος εκπρόσωπος

Αφού γίνει η επιλογή «Διαχειριστής ή ιδιοκτήτης», συμπληρώνεται ο ΑΦΜ της εταιρείας συντήρησης του ανελκυστήρα ή του συντηρητή.

Ασανσέρ: Απαντήσεις σε ερωτήσεις και πρόστιμα

Στην ερώτηση αν έχει εκδοθεί «απόφαση/βεβαίωση καταχώρησης» στο Μητρώο του οικείου Δήμου, εάν ο χρήστης δεν γνωρίζει, μπορεί να επιλέξει «δεν γνωρίζω» ώστε να συνεχιστεί η διαδικασία

Στην ενότητα «στοιχεία ανελκυστήρων», συμπληρώνεται το έτος εγκατάστασης και οι στάσεις. Στο σημείο αυτό απαιτείται προσοχή καθώς οι στάσεις είναι διαφορετικό από τους ορόφους (κοιτάμε τα κουμπιά με τους αριθμούς μέσα στο θάλαμο του ασανσέρ)

Στην ερώτηση αν έχει «δήλωση συμμόρφωσης», ο χρήστης μπορεί να επιλέξει «δεν γνωρίζω».

Στην ερώτηση αν έχει «ενεργή ή παλαιότερη πιστοποίηση», ο χρήστης μπορεί επίσης να επιλέξει «δεν γνωρίζω».

Στο τελευταίο βήμα, ο χρήστης πατάει στην επιλογή «προσωρινή αποθήκευση» και κατόπιν εισέρχεται στην ενότητα «ανελκυστήρες μου» και πατάει «οριστικοποίηση» προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Οι υπόχρεοι που θα παραλείψουν να κάνουν την απογραφή εμπρόθεσμα θα αντιμετωπίσουν διοικητικά πρόστιμα τα οποία κυμαίνονται από 1.000 έως 5.000 ευρώ. Συγκεκριμένα, η μη απογραφή εντός της προθεσμίας επισύρει διοικητικό πρόστιμο ανά ανελκυστήρα ύψους 1.000)ευρώ για ανελκυστήρες σε κτίρια με χρήση κατοικίας, 2.500 ευρώ για ανελκυστήρες σε κτίρια με επαγγελματική ή μικτή χρήση και 5.000 ευρώ για ανελκυστήρες σε κτίρια προσπελάσιμα από το ευρύ κοινό.