Αυξήσεις έως 120 ευρώ το μήνα και αναδρομικά για 5.500 απόστρατους - Τι αλλάζει στις συντάξεις των ενστόλων

Αυξήσεις κατά 118-120 ευρώ και μάλιστα αναδρομικά (από τον Οκτώβριο του 2025) θα δουν στις συντάξεις τους 5.500 απόστρατοι των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας που λαμβάνουν ειδικές συντάξεις των παθόντων εν υπηρεσία.

Δεδομένου ότι από την 1η Οκτωβρίου 2025 είχαν ψηφιστεί νέα μισθολόγια για τα Σώματα Ασφαλείας και τις Ένοπλες Δυνάμεις, χωρίς όμως να έχει ληφθεί υπόψη στις συντάξεις η νέα μισθολογική πραγματικότητα, το νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών έρχεται να «θεραπεύσει» αυτή την αδικία.

