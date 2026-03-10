Αυξήσεις στα καύσιμα σε Ελλάδα, Ευρώπη και ΗΠΑ - Τι θα σήμαινε πετρέλαιο στα 200 δολάρια

Σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες η βενζίνη έχει ήδη ξεπεράσει τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ στις διεθνείς αγορές ενέργειας επανέρχεται ακόμη και το ακραίο σενάριο ενός πετρελαίου στα 200 δολάρια το βαρέλι.
Η Ελλάδα βρίσκεται προς το παρόν κάπου στη μέση αυτής της εικόνας: Οι τιμές κινούνται ανοδικά, αλλά με πιο συγκρατημένο ρυθμό σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές αγορές.
Διαβάστε περισσότερα στο insider.gr
- Δημοσκόπηση Interview: Απόσταση 15 μονάδων ΝΔ από ΠΑΣΟΚ - Στήριξη για Κύπρο, αλλά ανησυχία για πόλεμο
- Η ανατροπή με την πιο πλούσια γυναίκα στην Ελλάδα: Ποια είναι και τι περιουσία έχει
- Τι πιστεύουν οι Έλληνες για την επιστράτευση: «Το καθήκον μας καλεί - Κανένας λόγος να πολεμήσω»
- Ανδρέας Μικρούτσικος: Παντρεύεται την Ελένη Μαστραγγελή τον Μάιο
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.