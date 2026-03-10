Μενού

Αυξήσεις στα καύσιμα σε Ελλάδα, Ευρώπη και ΗΠΑ - Τι θα σήμαινε πετρέλαιο στα 200 δολάρια

Από τη Βόρεια Ευρώπη έως τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι τιμές των καυσίμων ανεβαίνουν σχεδόν ταυτόχρονα, όμως η ένταση των αυξήσεων διαφέρει αισθητά από αγορά σε αγορά. 

Reader symbol
Newsroom
Πρατήριο καυσίμων
Πρατήριο καυσίμων | Eurokinissi/ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ
  • Α-
  • Α+

Σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες η βενζίνη έχει ήδη ξεπεράσει τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ στις διεθνείς αγορές ενέργειας επανέρχεται ακόμη και το ακραίο σενάριο ενός πετρελαίου στα 200 δολάρια το βαρέλι.

Η Ελλάδα βρίσκεται προς το παρόν κάπου στη μέση αυτής της εικόνας: Οι τιμές κινούνται ανοδικά, αλλά με πιο συγκρατημένο ρυθμό σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές αγορές. 

Διαβάστε περισσότερα στο insider.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ