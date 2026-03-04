Βεργίνα κατά Heineken: Πολύ κοντά σε αποζημίωση 83 εκατομμυρίων για θέματα ανταγωνισμού

Η Ζυθοποιία Μακεδονίας Θράκης Α.Ε., η «μητέρα» της μπύρας Βεργίνα, προσέφυγε κατά της Heineken και της θυγατρικής της, της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας, για κατάχρηση της θέσης της στην ελληνική αγορά με στόχο των αποκλεισμό των ανταγωνιστών της, και αιτείται αποζημίωση δεκάδων εκατομμυρίων. Ολλανδικό δικαστήριο, όπως ενημερώνει η ενάγουσα, «είναι πλέον πολύ κοντά στο να επιδικάσει υπέρ της».

«Στις 18 Φεβρουαρίου, το Περιφερειακό Δικαστήριο του Άμστερνταμ εξέδωσε σημαντικότατη ενδιάμεση απόφαση σχετικά με την ποσοτικοποίηση της αποζημίωσης στη δικαστική διένεξη της ΖΜΘ, με σήμα της στην Ελληνική αγορά μπύρας τη μπύρα Βεργίνα κατά της Heineken και της θυγατρικής αυτής, Αθηναϊκής Ζυθοποιίας (με σήματα της στην Ελληνικά αγορά μπύρας όπως ΑΛΦΑ, ΜΑΜΟΣ, ΝΥΜΦΗ κ.α.)» αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

«Η υπόθεση εκκίνησε με την απόφαση της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού (Επ.Αντ.) που δημοσιεύτηκε το 2015 (Αρ. Αποφ.: 590/2014), η οποία διαπίστωσε ότι η Αθηναϊκή Ζυθοποιία καταχράστηκε τη δεσπόζουσα θέση της στην ελληνική αγορά μπύρας για 16 έτη, προβαίνοντας κυρίως σε πρακτικές αποκλεισμού κατά των ανταγωνιστών της, όπως η μπύρα Βεργίνα, της ΖΜΘ. Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία άσκησε προσφυγή κατά της απόφασης της Επ.Αντ. ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, η οποία και απορρίφθηκε στην ουσία της (επιτυγχάνοντας μόνο μείωση 17% του προστίμου). Επίσης προσέφυγε με αίτηση αναίρεσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, όπου και αυτή απορρίφθηκε».

Μετά από αγωγή της ΖΜΘ, «Περιφερειακό Δικαστήριο του Άμστερνταμ έχει ήδη αποφανθεί ότι δεσμεύεται από την απόφαση της Επ. Αντ. και ότι η Heineken και η Αθ.Ζυθ. είναι αλληλέγγυα και εις ολόκληρόν υπεύθυνες για τις ζημίες που προέκυψαν από την παράβαση».

Όπως εξηγείται στην ανακοίνωση, η πρόσφατη ενδιάμεση απόφαση αφορά στο ύψος της ζημίας που υπέστη η ΖΜΘ. «Το δικαστήριο, με αυτή, δέχτηκε τη μεθοδολογία ποσοτικοποίησης της αποζημίωσης που έθεσε η Oxera ως οικονομικός εμπειρογνώμονας της ΖΜΘ, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς που υποστήριξαν η Heineken/ Αθ.Ζυθ. και ο εμπειρογνώμονάς τους, εταιρεία CRA. Προς υποστήριξη της προσέγγισής του, το δικαστήριο παραπέμπει εκτενώς στην Απόφαση της Επ.Αντ. σχετικά με τη φύση και το εύρος της επίδικης καταχρηστικής συμπεριφοράς. Με βάση την τρέχουσα εκτίμησή του, το δικαστήριο προσεγγίζει τις κύριες ζημίες που υπέστη η ΖΜΘ στο ύψος τουλάχιστον 43 εκατομμυρίων ευρώ. Προσθέτοντας τους νόμιμους τόκους, σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση, η πλήρης αποζημίωση που αναμένεται να επιδικαστεί υπέρ της ΖΜΘ εκτιμάται ότι θα υπερβαίνει τα 83 εκατομμύρια ευρώ. Θα επιδικαστούν επίσης έξοδα εμπειρογνωμόνων, υπό την προϋπόθεση ότι τα έξοδα αυτά θα τεκμηριωθούν περαιτέρω από την ΖΜΘ. Και οι δύο πλευρές πρέπει να υποβάλουν τις διευκρινίσεις τους μαζί με όποια σχετικά στοιχεία έως τις 18 Μαρτίου 2026 ενόψει της οριστικής απόφασης».

Η τελική απόφαση αναμένεται εντός του Μαρτίου, και ο «Ολλανδός Γενικός Εισαγγελέας έχει ήδη προτείνει προς το Ανώτατο Δικαστήριο ότι η αναίρεση της Heineken και της Αθ.Ζυθ. πρέπει να απορριφθεί στο σύνολό της, ενόψει της απόφασης του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) της 13ης Φεβρουαρίου 2025 σχετικά με τα ερωτήματα που υπέβαλε το Ανώτατο Δικαστήριο σε αυτό το θέμα (η απόφαση του ΔΕΕ δικαίωσε πλήρως τις θέσεις της ΖΜΘ)».