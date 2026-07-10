Bloomberg: Το ελληνικό «θαύμα» που μπορεί να δείξει τον δρόμο στη Βρετανία

Από παράδειγμα προς αποφυγή σε πιθανό οδηγό για άλλες μεγάλες οικονομίες. Η πορεία ανάκαμψης της Ελλάδας μετά τη δεκαετή κρίση χρέους βρίσκεται στο επίκεντρο ανάλυσης του Bloomberg.

Σε αυτή παρουσιάζει το ελληνικό μοντέλο αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας ως ένα case study για το πώς ένα κράτος μπορεί να μετατρέψει τα περιουσιακά του στοιχεία σε μοχλό ανάπτυξης και επενδύσεων, χωρίς να χάσει την εμπιστοσύνη των αγορών.

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