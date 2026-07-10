Bloomberg: Το ελληνικό «θαύμα» που μπορεί να δείξει τον δρόμο στη Βρετανία

Από παράδειγμα προς αποφυγή σε πιθανό οδηγό για άλλες μεγάλες οικονομίες. Η πορεία ανάκαμψης της Ελλάδας μετά τη δεκαετή κρίση χρέους βρίσκεται στο επίκεντρο ανάλυσης του Bloomberg.
Σε αυτή παρουσιάζει το ελληνικό μοντέλο αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας ως ένα case study για το πώς ένα κράτος μπορεί να μετατρέψει τα περιουσιακά του στοιχεία σε μοχλό ανάπτυξης και επενδύσεων, χωρίς να χάσει την εμπιστοσύνη των αγορών.
Διαβάστε περισσότερα στο insider.gr
- Πόσο κόστιζε το Πειραιάς-Σαντορίνη επί ΠΑΣΟΚ: Βρήκαμε ακτοπλοϊκό του 2001
- 30 χρόνια λάθος ρεφρέν: Ο Γιάννης Κότσιρας σταματάει συναυλία για να μας μάθει ξανά το πιο διάσημο τραγούδι του
- Σημαντικές εξελίξεις: Δύο συλλήψεις για τον εμπρησμό στη Marfin
- Η Ryanair για την πτήση με το σπασμένο παράθυρο: Πώς έγινε το περιστατικό στον αέρα
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.