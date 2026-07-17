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Βρεφονηπιακοί σταθμοί: Τι αλλάζει στα εισοδηματικά κριτήρια για το voucher - Για ποιους καταργούνται

Τι αλλάζει με τα εισοδηματικά κριτήρια για το voucher για βρεφονηπιακούς σταθμούς. Όλα όσα προβλέπει η νέα ΚΥΔ.

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Παιδικός σταθμός | Shutterstock
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Νέες αλλαγές προβλέπονται στα εισοδηματικά κριτήρια για τη χορήγηση voucher για βρεφονηπιακούς σταθμούς. 

Σύμφωνα με νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση, καταργούνται  τα εισοδηματικά κριτήρια για τις πολύτεκνες οικογένειες. Θα μπορούν πλέον να λαμβάνουν voucher ανεξαρτήτως εισοδήματος.

Παράλληλα, αναπροσαρμόζονται τα όρια εισοδήματος για τις υπόλοιπες οικογένειες:

  • Οικογένειες με έως δύο παιδιά: ετήσιο εισόδημα έως 35.000 ευρώ.
  • Οικογένειες με τρία παιδιά: ετήσιο εισόδημα έως 38.000 ευρώ.

Πολύτεκνες οικογένειες: χωρίς εισοδηματικό όριο για τη χορήγηση voucher.

Οι αλλαγές αποσκοπούν στη διεύρυνση της πρόσβασης των οικογενειών στο πρόγραμμα φιλοξενίας παιδιών σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, με ιδιαίτερη μέριμνα για τις πολύτεκνες οικογένειες.

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