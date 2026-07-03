Βρεφονηπιακοί σταθμοί ΔΥΠΑ: Από σήμερα οι αιτήσεις - Διαδικασία και δικαιούχοι

Σήμερα στις 18:00 ξεκινά η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για εγγραφές και επανεγγραφές βρεφών και νηπίων στους 28 βρεφονηπιακούς σταθμούς της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) για τη σχολική χρονιά 2026-2027.

Η φιλοξενία των βρεφών και νηπίων είναι δωρεάν και οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται μέχρι και τη Δευτέρα 13 Ιουλίου, στις 23:49.

Οι ιδιόκτητοι βρεφονηπιακοί σταθμοί της ΔΥΠΑ λειτουργούν από την 1η Σεπτεμβρίου έως την 31η Ιουλίου, 6:45-16:00 (Δευτέρα-Παρασκευή) και απευθύνονται σε βρέφη και νήπια από 6 μηνών έως 4 ετών.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, εφαρμόζεται ημερήσιο πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης για την αρμονική εκπαιδευτική και ψυχοσωματική ανάπτυξη των παιδιών.

Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ν. Αττικής: Αγίας Βαρβάρας, Άνω Λιοσίων, Ελευσίνας, Κερατσινίου, Μενιδίου, Μοσχάτου, Ολυμπιακού Χωριού, Περιστερίου, Ιλίου και Χαϊδαρίου.

Βρεφονηπιακοί Σταθμοί περιφέρειας: Αγρινίου, Άρτας, Δράμας, Ηγουμενίτσας, Ιωαννίνων, Καβάλας, Καλαμάτας, Καρδίτσας, Καρπενησίου, Κομοτηνής, Μεσολογγίου, Νάουσας, Ξάνθης, Πατρών, Πυλαίας Θεσσαλονίκης, Σερρών, Τρικάλων και Λάρισας.

Πώς γίνεται οι αίτηση για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς της ΔΥΠΑ

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω gov.gr:

Η διαδρομή είναι: gov.gr → Εκπαίδευση → Εγγραφή σε βρεφικό και παιδικό σταθμό → Εγγραφή σε βρεφονηπιακό σταθμό της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι οι γονείς ή οι ασκούντες την επιμέλεια (ανάδοχοι, κηδεμόνες κ.ο.κ.) βρεφών και νηπίων:

Εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

Ασφαλισμένοι στον e-ΕΦΚΑ, λόγω εξαρτημένης σχέσης εργασίας με εισφορές υπέρ του κλάδου ανεργίας της ΔΥΠΑ, οποτεδήποτε στο διάστημα 12 πλήρων μηνών που προηγούνται της λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

Άνεργοι εγγεγραμμένοι με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο στο ψηφιακό μητρώο αναζητούντων εργασία της ΔΥΠΑ, με συνεχόμενο χρονικό διάστημα ανεργίας κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων τουλάχιστον τριών μηνών.

Δικαιούχοι του βοηθήματος ανεργίας αυτοτελώς/ανεξαρτήτως απασχολουμένων ασφαλισμένων (τ. ΟΑΕΕ, τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, τ. ΕΤΑΑ). - Εκκαθαριστικό σημείωμα έτους 2025 (εισοδήματα έτους 2024).

Στις περιπτώσεις που δεν μπορούν να αναζητηθούν στοιχεία με αυτεπάγγελτη αναζήτηση από τη ΔΥΠΑ, ο έλεγχος θα πραγματοποιηθεί βάσει των δικαιολογητικών που προβλέπονται στην ενότητα Γ' της πρόσκλησης ενδιαφέροντος.

Τα κριτήρια επιλογής είναι οικονομικά και κοινωνικά.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων, θα αναρτηθούν προσωρινοί πίνακες επιλεγέντων, αναπληρωματικών και αποκλειομένων βρεφών και νηπίων και οι δικαιούχοι θα μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις.