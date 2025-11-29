Βροχή προστίμων: Πάνω από 1,1 δισ. ευρώ στα κρατικά ταμεία από παραβάσεις και ποινές το 2026

Πρόστιμα πάνω από 1,1 δισ. ευρώ αναμένεται να εισρεύσουν στα κρατικά ταμεία το 2026 με σχεδόν 8 στα 10 ευρώ να αφορούν παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας.

Σύμφωνα με τον νέο προϋπολογισμό, τα έσοδα από πρόστιμα, ποινές και καταλογισμούς προβλέπεται να ανέλθουν σε 1,131 δισ. ευρώ.

