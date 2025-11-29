Βροχή προστίμων: Πάνω από 1,1 δισ. ευρώ στα κρατικά ταμεία από παραβάσεις και ποινές το 2026

Πρόστιμα πάνω από 1,1 δισ. ευρώ αναμένεται να εισρεύσουν στα κρατικά ταμεία το 2026 με σχεδόν 8 στα 10 ευρώ να αφορούν παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας.
Σύμφωνα με τον νέο προϋπολογισμό, τα έσοδα από πρόστιμα, ποινές και καταλογισμούς προβλέπεται να ανέλθουν σε 1,131 δισ. ευρώ.
Διαβάστε περισσότερα στο insider.gr
- Σοβαρές αποκαλύψεις για τον θάνατο φοιτητή από κολώνα στη Λάρισα: Γνώριζαν και δεν έκαναν τίποτα
- Νίκη Σερέτη: Πώς είναι σήμερα η Δεβόρα του «Εκείνες και Εγώ» και γιατί δεν παίζει στην τηλεόραση
- Δημητρακόπουλος: «Δέχομαι απειλές ότι θα σκοτώσουν την Ιωάννα Τούνη»
- Ο Σπύρος Μερτζανίδης, ο τροχονόμος της λεωφόρου Κηφισίας αποχαιρετά το σημείο μετά από 35 χρόνια
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.