Βροχή προστίμων: Πάνω από 1,1 δισ. ευρώ στα κρατικά ταμεία από παραβάσεις και ποινές το 2026

Τα φορολογικά πρόστιμα, αγγίζουν τα 870 εκατ. ευρώ και είναι ενισχυμένα κατά 100 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2025.

Χρήματα | Shutterstock
Πρόστιμα πάνω από 1,1 δισ. ευρώ αναμένεται να εισρεύσουν στα κρατικά ταμεία το 2026 με σχεδόν 8 στα 10 ευρώ να αφορούν παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας.

Σύμφωνα με τον νέο προϋπολογισμό, τα έσοδα από πρόστιμα, ποινές και καταλογισμούς προβλέπεται να ανέλθουν σε 1,131 δισ. ευρώ.

Διαβάστε περισσότερα στο insider.gr
 

