Chevron και Helleniq Energy: Κατέθεσαν προσφορά για έρευνες νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου

Οι δύο εταιρείες - κολοσσοί, CHEVRON και HELLENiQ Energy ανακοίνωσαν και επίσημα τη συμμετοχή τους στο διεθνή διαγωνισμό για την παραχώρηση δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων υδρογονανθράκων στις θαλάσσιες περιοχές νοτίως της Κρήτης και νοτίως της Πελοποννήσου.

Οι δυο εταιρείες, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, εκδήλωσαν από κοινού ενδιαφέρον και για τις τέσσερις περιοχές που περιλαμβάνονταν στην προκήρυξη («Μπλοκ Α2», «Νότια της Πελοποννήσου», «Νότια της Κρήτης 1» και «Νότια της Κρήτης 2», συνολικής έκτασης 47 χιλιάδων τετραγωνικών χιλιομέτρων)

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, δήλωσε:

«Σήμερα, η κοινοπραξία Chevron και Helleniq Energy ανακοίνωσε τη συμμετοχή της στον διεθνή διαγωνισμό για τα 4 θαλάσσια οικόπεδα νοτίως της Κρήτης και της Πελοποννήσου.

Έτσι, ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για την αξιοποίηση του υποθαλάσσιου ενεργειακού πλούτου της Πατρίδας μας. Πρόκειται για μία εξέλιξη Ελπίδας και Προοπτικής για τη χώρα μας.

Η Ελλάδα, με εθνική αυτοπεποίθηση, βάζει γερά θεμέλια για την ενεργειακή της αυτάρκεια και αξιοποιεί τη γεωπολιτική της θέση στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη εκπληρώνει το καθήκον της προς τα παιδιά μας και τις επόμενες γενιές, υλοποιώντας τις δεσμεύσεις της για μια Ελλάδα ενεργειακά ασφαλή, επενδυτικά ελκυστική και γεωπολιτικά ισχυρή.

Από αύριο προχωρούμε ακόμη πιο αποφασιστικά, πιο γρήγορα, ξεκλειδώνοντας τις δυνατότητες της χώρας μας για πρόοδο και ευημερία για όλες τις Ελληνίδες, για όλους τους Έλληνες».

Υπενθυμίζεται ότι ο διαγωνισμός για τα τρία οικόπεδα νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου ξεκίνησε ύστερα από ενδιαφέρον που εκδήλωσε η Chevron.

Στ. Παπασταύρου για συμμετοχή CHEVRON – HELLENiQ Energy στον Διεθνή Διαγωνισμό για τους υδρογονάνθρακες: «Η Ελλάδα, με εθνική αυτοπεποίθηση, βάζει γερά θεμέλια για την ενεργειακή της αυτάρκεια και αξιοποιεί τη γεωπολιτική της θέση στην Ανατολική Μεσόγειο» pic.twitter.com/kGtRYU6THC — Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (@YpenGr) September 10, 2025

Yδρογονάνθρακες: Η ανακοίνωση της HELLENiQ Energy

Αμέσως μετά την κατάθεση των προτάσεων για την έρευνα και παραγωγή υδρογονανθράκων η HELLENiQ Energy ανακοίνωσε: «Στο πλαίσιο της σχετικής Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών, που δημοσιεύθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ΦΕΚ 2104/30.04.2025), για την έρευνα και παραγωγή υδρογονανθράκων στις τέσσερις υπεράκτιες περιοχές νότια της Πελοποννήσου και νότια της Κρήτης, η HELLENiQ ENERGY Holdings ανακοινώνει ότι σε συνεργασία με την CHEVRON, συμμετείχε στην εν λόγω διαδικασία.

Η προσφορά υποβλήθηκε σήμερα, σύμφωνα με τους κανόνες της σχετικής Πρόσκλησης.

Η συμμετοχή στη διαδικασία αυτή για τη HELLENiQ ENERGY Holdings στοχεύει στο να συμπληρώσει τις περιοχές στις οποίες ήδη έχει δραστηριότητα σε έρευνα και παραγωγή, ενώ για την CHEVRON σηματοδοτεί την είσοδό της στην Ελλάδα».