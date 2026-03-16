Coffee Island: Βάζει πλώρη για 15 νέα καταστήματα στο εξωτερικό το 2026 - Οι αγορές-κλειδιά

Σε ακόμη μεγαλύτερη διείσδυση στις διεθνείς αγορές προσβλέπει για το 2026 η Coffee Island, συνεχίζοντας τη σταθερή πορεία εξωστρέφειας που έχει χτίσει τα τελευταία χρόνια, σε αγορές υψηλής δυναμικής, εντός και εκτός Ευρώπης.

Κατά τις πληροφορίες, μέσα στο 2026 η εταιρεία σχεδιάζει την είσοδό της σε δύο νέες χώρες, η μια εκ των οποίων είναι η Ιορδανία, ενώ η δεύτερη δεν είναι ακόμη ανακοινώσιμη. Μάλιστα, τα σχέδια της εταιρείας για επέκτασή της στη δυναμική αγορά της Ιορδανίας προχωρούν με απόλυτη προσοχή, αλλά χωρίς φόβο, απέναντι στην αρνητική διεθνή συγκυρία που προκαλεί η γενικευμένη κρίση στη Μέση Ανατολή.

