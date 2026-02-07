Το «crash test» του Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων

Το κενό μεταξύ της αναγκαστικής εκτέλεσης και της κοινωνικής προστασίας των ευάλωτων οφειλετών έρχεται να καλύψει ο Φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων, ένα από τα πλέον σύνθετα στοιχήματα του πλαισίου διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους.
Διαβάστε περισσότερα στο insider.gr
- Ο Ρουβίκωνας αποζημίωσε την εταιρεία που χτυπήθηκε κατά λάθος: «Το κόστος καλύφθηκε πλήρως»
- Συναγερμός μετά από τηλεφώνημα για βόμβα στο Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ
- O Μελ Γκίμπσον μας φανέρωσε μια τραγική αλήθεια για τον Τζέφρι Επστάιν
- Τοπαλίδου: «Υποδύομαι τον Σατανά στη νέα ταινία του Νίκολας Κέιτζ - Mε ξεχώρισε»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.