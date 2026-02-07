Μενού

Το «crash test» του Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων

Ο μηχανισμός που σχεδιάστηκε ώστε να απορροφήσει κοινωνικές πιέσεις χωρίς να διαταράξει τη χρηματοπιστωτική κανονικότητα.

Πολυκατοικίες στο κέντρο της Αθήνας
(ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKINISSI)
Το κενό μεταξύ της αναγκαστικής εκτέλεσης και της κοινωνικής προστασίας των ευάλωτων οφειλετών έρχεται να καλύψει ο Φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων, ένα από τα πλέον σύνθετα στοιχήματα του πλαισίου διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ