Δεν το βάζει κάτω η ΑΔΕΔΥ για τον 13ο και 14ο μισθό: Παράταση διαμαρτυρίας τη Δευτέρα 31/8

Άμεση αντίδραση είχε η ΑΔΕΔΥ στην απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), η οποία αποφάσισε την πραγματοποίηση παράστασης διαμαρτυρίας τη Δευτέρα, 31 Αυγούστου 2026, ώρα 13.30, στο Υπουργείο Οικονομικών.
Η ΑΔΕΔΥ καταγγέλλει την απαράδεκτη πρόσφατη απόφαση του ΣτΕ και διεκδικεί την επαναχορήγηση με νομοθετική ρύθμιση του 13ου και 14ου μισθού.
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Στην ανακοίνωσή της τονίζει ότι: «Συνεχίζουμε να διεκδικούμε :
την επαναχορήγηση του 13ου και 14ου μισθού
πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς μας
κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης
χορήγηση του «κλεμμένου» μισθολογικού κλιμακίου
πλήρη μισθολογική αναγνώριση της προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα
προσλήψεις μόνιμου προσωπικού», αναφέρεται στην ανακοίνωση.
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