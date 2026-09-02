ΔΕΘ: Ανακοινώνεται η επαναφορά της «13ης σύνταξης» - Σενάριο και για «δώρο» στο Δημόσιο

Τον οδικό χάρτη της σταδιακής επαναφοράς της «13ης σύνταξης» σε όλους τους συνταξιούχους θα ανακοινώσει, σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, από το βήμα της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Ουσιαστικά το μόνιμο επίδομα των 300 ευρώ που θα δοθεί τον Νοέμβριο πρόκειται να μετονομαστεί σε «13η σύνταξη» και να ανέλθει είτε στα 400 ευρώ (αύξηση 100 ευρώ), είτε στα 446,87 ευρώ, στα επίπεδα δηλαδή της εθνικής σύνταξης, από φέτος και σε δόσεις έως το 2030. Κάθε χρόνο το επίδομα αυτό θα αυξάνεται (με τις ετήσιες αυξήσεις των συντάξεων), ενώ θα αυξηθεί και η περίμετρος των δικαιούχων που σήμερα περιλαμβάνει περίπου 1,6 εκατομμύρια συνταξιούχους.

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