Διπλάσιες οι συντάξεις του δημοσίου σε σύγκριση με τον ιδιωτικό τομέα: 1.504 ευρώ το μέσο ποσό τον Νοέμβριο

Αγεφύρωτο είναι το χάσμα των συντάξιμων αποδοχών μεταξύ ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, σε τέτοιο σημείο που οι συνταξιούχοι του Δημοσίου να λαμβάνουν τις διπλάσιες συντάξεις από τους πρ. ασφαλισμένους του ΕΦΚΑ.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης «Ήλιος» για τον Νοέμβριο 2025, η μέση κύρια σύνταξη λόγω γήρατος για τους νέους συνταξιούχους του ΕΦΚΑ που πληρώθηκαν το Νοέμβριο και προέρχονται από ταμεία του ιδιωτικού τομέα -ως επί το πλείστον ΙΚΑ και ΟΑΕΕ- διαμορφώθηκε στα 787,91 ευρώ, ενώ για τους νέους συνταξιούχους του Δημοσίου ήταν 1.504.67 ευρώ.
Διαβάστε περισσότερα στο insider.gr
- Το «τέλειο έγκλημα» της οδού Καλλιρρόης: Το ριφιφί στην Τράπεζα Εργασίας που έμεινε ανεξιχνίαστο
- Κεραυνοί Πέτρου Κωστόπουλου για Μαρτίκα: «Είναι κατάπτυστο και βαρεμένο αυτό που έκανε με τον Παντελίδη»
- Καστ, τηλεθέαση και σενάριο: Πώς το κανάλι της Βουλής έγινε το Netflix των ημερών
- Ο λόγος για τον οποίο ο Νίκος Σταυρίδης είχε αποπειραθεί να αυτοκτονήσει στην Ακρόπολη
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.