Διπλάσιες οι συντάξεις του δημοσίου σε σύγκριση με τον ιδιωτικό τομέα: 1.504 ευρώ το μέσο ποσό τον Νοέμβριο

Χάσμα στις συντάξεις του δημοσίου σε σύγκριση με του ιδιωτικού τομέα καταγράφεται στην έκθεσης «Ήλιος». Εκδόθηκαν 29.977 νέες συντάξεις.

Αγεφύρωτο είναι το χάσμα των συντάξιμων αποδοχών μεταξύ ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, σε τέτοιο σημείο που οι συνταξιούχοι του Δημοσίου να λαμβάνουν τις διπλάσιες συντάξεις από τους πρ. ασφαλισμένους του ΕΦΚΑ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης «Ήλιος» για τον Νοέμβριο 2025, η μέση κύρια σύνταξη λόγω γήρατος για τους νέους συνταξιούχους του ΕΦΚΑ που πληρώθηκαν το Νοέμβριο και προέρχονται από ταμεία του ιδιωτικού τομέα -ως επί το πλείστον ΙΚΑ και ΟΑΕΕ- διαμορφώθηκε στα 787,91 ευρώ, ενώ για τους νέους συνταξιούχους του Δημοσίου ήταν 1.504.67 ευρώ.

Διαβάστε περισσότερα στο insider.gr

