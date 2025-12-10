Δόμνα Μιχαηλίδου: Νωρίτερα τα επιδόματα Χριστουγέννων – Μόνιμη προπληρωμή από το 2026

Η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, ανακοίνωσε ότι φέτος τα Χριστούγεννα τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ θα καταβληθούν νωρίτερα, δίνοντας ανάσα σε χιλιάδες οικογένειες που χρειάζονται στήριξη για τα γιορτινά έξοδα.

Με τη νέα νομοθετική ρύθμιση, οι παροχές όπως το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, το επίδομα παιδιού, το επίδομα στέγασης και οι προνοιακές ενισχύσεις θα μπορούν να καταβάλλονται έως και δέκα ημέρες πριν από την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα.

Από το 2026, η δυνατότητα προπληρωμής θα ισχύει μόνιμα για τις εορταστικές περιόδους Χριστουγέννων και Πάσχα, ώστε οι δικαιούχοι να λαμβάνουν εγκαίρως την οικονομική ενίσχυση που καλύπτει βασικές ανάγκες και έξοδα.

Η αλλαγή δεν επηρεάζει τα ποσά ή τα κριτήρια των επιδομάτων, αλλά τον χρόνο καταβολής τους, ενισχύοντας την κοινωνική πολιτική με έγκαιρη στήριξη στα νοικοκυριά.