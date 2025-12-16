Δώρο Χριστουγέννων: Τι πρέπει να κάνει ο εργαζόμενος αν δεν του καταβληθεί

Μέχρι και το τέλος της τρέχουσας εβδομάδα θα πρέπει να έχει καταβληθεί το δώρο Χριστουγέννων στους εργαζόμενους, καθώς βάσει νόμου πρέπει να έχει πληρωθεί ως και την 21η Δεκεμβρίου. Το δικαιούνται όλοι οι μισθωτοί που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου - πλήρους ή μερικής απασχόλησης σε οποιονδήποτε εργοδότη.

Για τον υπολογισμό του ποσού των δώρων λαμβάνεται υπ' όψιν ο τρόπος αμοιβής των μισθωτών, δηλαδή αν αμείβονται με ημερομίσθιο ή με μισθό.

Τι πρέπει να κάνει ο εργαζόμενος αν δεν του καταβληθεί το δώρο

Σε περίπτωση που το δώρο Χριστουγέννων δεν καταβληθεί έγκαιρα, οι εργαζόμενοι ή/και τα σωματεία μπορούν και πρέπει να προσφύγουν στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας, προκειμένου να συνταχθεί μηνυτήρια αναφορά.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η μηνυτήρια αναφορά διαβιβάζεται στον Εισαγγελέα για την άσκηση ατομικής δίωξης σε βάρος του εργοδότη, ενώ, παράλληλα, διαβιβάζεται και στο οικείο αστυνομικό τμήμα για την κίνηση της αυτόφωρης διαδικασίας.

Οι εργαζόμενοι ή/και τα σωματεία τους έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν μήνυση απευθείας στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα και να ζητήσουν την εφαρμογή της αυτόφωρης διαδικασίας.

Επισημαίνεται ότι στη μηνυτήρια αναφορά θα πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία της επιχείρησης και τα στοιχεία κατοικίας του εργοδότη, εάν αυτό είναι δυνατό, δεδομένου ότι η διαδικασία του αυτοφώρου διαρκεί έως και 48 ώρες.

Σε κάθε περίπτωση μη καταβολής του δώρου Χριστουγέννων μέσα στην τασσόμενη προθεσμία, οι Επιθεωρητές της Επιθεώρησης Εργασίας έχουν υποχρέωση να επεμβαίνουν άμεσα, διενεργώντας ελέγχους και να βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα για την άσκηση της διαδικασίας του αυτοφώρου και την επιβολή των σχετικών κυρώσεων.

Δυνατότητα υπολογισμού του δώρου Χριστουγέννων με online εφαρμογή του ΚΕΠΕΑ/ΓΣΕΕ: https://www.kepea.gr/calc-doro-xristoygennon.php

Για εκ περιτροπής εργασία: https://www.kepea.gr/calc-ek-peritropis-doro-xristoygennon.php