Δώρο Πάσχα 2026: H κίνηση που πρέπει να κάνετε αν δεν το λάβετε σήμερα

Σήμερα, Μεγάλη Τετάρτη, 8 Απριλίου, εκπνέει η προθεσμία για την καταβολή του δώρου Πάσχα από τους εργοδότες στον ιδιωτικό τομέα. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις που οι επιχειρήσεις δεν συμμορφώνονται και οι υπάλληλοι δεν λαμβάνουν τα χρήματα που δικαιούνται από τον νόμο. Τι πρέπει να κάνουν σε αυτή την περίπτωση;

Δώρο Πάσχα 2026: Τι κάνετε αν δεν πληρωθεί

Σε περίπτωση που το δώρο Πάσχα δεν καταβληθεί έγκαιρα, οι εργαζόμενοι ή και τα σωματεία μπορούν και πρέπει να προσφύγουν στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας προκειμένου να συνταχθεί μηνυτήρια αναφορά. Η μηνυτήρια αναφορά διαβιβάζεται στον εισαγγελέα, για την άσκηση ατομικής δίωξης σε βάρος του εργοδότη.

Παράλληλα, διαβιβάζεται και στο οικείο αστυνομικό τμήμα, για την κίνηση της αυτόφωρης διαδικασίας. Οι εργαζόμενοι ή και τα σωματεία τους έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν μήνυση απευθείας στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα και να ζητήσουν την εφαρμογή της αυτόφωρης διαδικασίας.