Σήμερα, Τετάρτη 8 Οκτωβρίου, στις 13:00, ανοίγει η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων του Δ΄ κύκλου του προγράμματος επιχειρηματικότητας της ΔΥΠΑ, που επιχορηγεί με 14.800 ευρώ τη δημιουργία 850 νέων επιχειρήσεων.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ανέργους ηλικίας 18–60 ετών και αφορά τις εξής περιοχές:
- Περιφερειακές Ενότητες Καστοριάς, Αχαΐας, Σερρών, Ρόδου
- Δήμοι Περάματος, Κερατσινίου – Δραπετσώνας και Σαλαμίνας
Η επιχορήγηση έχει διάρκεια 12 μηνών και καταβάλλεται σε τρεις δόσεις:
- 4.000 € με την έναρξη δραστηριότητας
- 5.400 € μετά τη λήξη του πρώτου εξαμήνου
- 5.400 € μετά τη λήξη του δεύτερου εξαμήνου.
Η αίτηση περιλαμβάνει επιχειρηματικό σχέδιο και υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-drasterioteta/apaskholese-prosopikou/summetokhe-epikheireseon-ergodoton-se-programmata-katartises-anergon
Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν από τη ΔΥΠΑ, προκειμένου να επιλεγούν οι επιχειρηματικές προτάσεις που θα ενταχθούν με τη μεθοδολογία της συγκριτικής αξιολόγησης.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 12.580.000 ευρώ και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
Αναλυτικές πληροφορίες και η Δημόσια Πρόσκληση βρίσκονται στην ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ: https://www.dypa.gov.gr/anoikta-proghrammata
