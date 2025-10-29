ΕΕ: 4 στα 10 νοικοκυριά αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο να τα βγάλουν πέρα

Τουλάχιστον 4 στα 10 νοικοκυριά στην Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζουν από μικρές έως πολύ μεγάλες δυσκολίες στο να τα βγάλουν πέρα, όπως αποκαλύπτουν τα στοιχεία που δίνει στη δημοσιότητα η Κομισιόν.
Συγκεκριμένα, η έκδοση «Βασικά στοιχεία για τις συνθήκες διαβίωσης στην Ευρώπη 2025», που δημοσιεύθηκε τον Σεπτέμβριο, παρέχει μια ολοκληρωμένη εικόνα του τρόπου ζωής των Ευρωπαίων σήμερα.
Διαβάστε ακόμα: Τελικά οι Έλληνες δεν έχουν χρήματα ή απλά «γκρινιάζουν»; - Η έκθεση για τη φτώχεια και η πρωτιά στην ΕΕ
Μεταξύ άλλων, η έκδοση υπογραμμίζει την ικανότητα των νοικοκυριών να τα βγάζουν πέρα. Το 2024, το 17,4% του συνόλου των νοικοκυριών στην ΕΕ αντιμετώπιζε δυσκολίες ή μεγάλες δυσκολίες να τα βγάλει πέρα. Στο άλλο άκρο του φάσματος, το 26% του συνόλου των νοικοκυριών τα βγάζει πέρα πολύ εύκολα ή εύκολα.
Το ποσοστό των νοικοκυριών που τα βγάζει πέρα αρκετά εύκολα ή εύκολα ήταν συνολικά 56,6%, την ώρα που το 41,6% των νοικοκυριών στην ΕΕ αντιμετώπισε τουλάχιστον κάποια δυσκολία να τα βγάλει πέρα το 2024.
