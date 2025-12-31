Μενού

ΕΦΚΑ-ΔΥΠΑ: Οι πληρωμές που θα γίνουν έως τις 2 Ιανουαρίου

Ποιοι θα δουν χρήματα έως τις 2 Ιανουαρίου. Τα επιδόματα που καταβάλλονται από ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ. Η ανακοίνωση του υπουργείου.

xrimata
Χρήματα | Shutterstock
Συνολικά 26.885.193,93 ευρώ θα καταβληθούν σε 30.450 δικαιούχους μέχρι την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

Από τον e-ΕΦΚΑ καταβλήθηκαν ήδη 2.085.193,93 ευρώ σε 1.300 δικαιούχους για επιστροφή εισφορών μη μισθωτών.

Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

- 11.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

- 500.000 ευρώ σε 80 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

- 12.000.000 ευρώ σε 11.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

- 1.300.000 ευρώ σε 70 δικαιούχους στο πλαίσιο προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

