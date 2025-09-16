ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ: Ποιοι δικαιούχοι πληρώνονται μέσα στην εβδομάδα

Πληρωμές για 88.722 δικαιούχους, ύψους 74.662.000 ευρώ, είναι προγραμματισμένες για την εβδομάδα που διανύουμε, τόσο από τον e- ΕΦΚΑ όσο και από τη ΔΥΠΑ.

Ήδη τη Δευτέρα, 15/9, καταβλήθηκαν 109.540,11 ευρώ σε 100 δικαιούχους για παροχές ΟΑΕΕ. Τις επόμενες ημέρες θα καταβληθούν από τον e-ΕΦΚΑ:

Στις 19 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 14.645.000 ευρώ σε 27.820 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα, κατ’ εκτίμηση.

Από τις 15 Σεπτεμβρίου έως τις 19 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 15.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

20.000.000 ευρώ σε 34.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

5.000.000 ευρώ σε 7.100 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

17.000 ευρώ σε 2 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου».