Έκτακτο επίδομα 150 ευρώ ανά παιδί: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι και πότε πληρώνεται

Εντός των επόμενων ωρών, περίπου 1 εκατομμύριο οικογένειες θα δουν στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς την έκτακτη οικονομική ενίσχυση. Η καταβολή γίνεται αυτόματα, χωρίς να απαιτείται καμία αίτηση, απευθείας στο δηλωμένο IBAN της ΑΑΔΕ.

Τα ποσά της ενίσχυσης

Το επίδομα –το οποίο είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο– διαμορφώνεται κλιμακωτά ανάλογα με τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων:

1 παιδί: 150€

2 παιδιά: 300€

3 παιδιά: 450€

4 παιδιά: 600€ (κ.ο.κ.)

Η ενίσχυση δίνεται σε φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας, βάσει του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος (πραγματικού ή τεκμαρτού, φορολογούμενου ή απαλλασσόμενου):

Έγγαμοι / Σύμφωνο Συμβίωσης: Έως 40.000€, με προσαύξηση 5.000€ για κάθε επιπλέον παιδί μετά το πρώτο.

Μονογονεϊκές οικογένειες: Έως 39.000€, με προσαύξηση 5.000€ για κάθε επιπλέον παιδί μετά το πρώτο.

κοινές φορολογικές δηλώσεις, το ποσό πιστώνεται στον υπόχρεο. Σε χωριστές δηλώσεις με κοινά τέκνα, το επίδομα μοιράζεται (50-50) στους δύο γονείς.

Οι 2 φάσεις των πληρωμών και τι ισχύει για τα νεογέννητα

1ος Γύρος (Έως 30 Ιουνίου 2026): Βασίζεται στα στοιχεία των φορολογικών δηλώσεων του 2025 (εισοδήματα 2024).

2ος Γύρος (Έως 31 Αυγούστου 2026): Αφορά αποκλειστικά παιδιά που γεννήθηκαν από 1/1/2025 έως 31/7/2026.

Για τα παιδιά που γεννήθηκαν το 2025, λαμβάνονται υπόψη οι δηλώσεις του 2026.

Για τα νεογέννητα του 2026 (έως 31/7), είναι απαραίτητη η έκδοση ΑΦΜ μέχρι τις 10 Αυγούστου 2026. Η διασταύρωση όλων των στοιχείων (ΑΦΜ, ΑΜΚΑ) γίνεται ψηφιακά. Σε περίπτωση που εντοπιστούν ανακριβή στοιχεία, τα ποσά που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως θα αναζητηθούν έντοκα.