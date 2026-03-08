ΕΝΦΙΑ 2026: Αναρτώνται τα εκκαθαριστικά - Πότε πληρώνεται η πρώτη δόση και ποιοι έχουν έκπτωση

Ο φετινός ΕΝΦΙΑ αναμένεται να αναρτηθεί μέσα στην εβδομάδα και θα αφορά περίπου επτά εκατομμύρια εκκαθαριστικά. Η πρώτη δόση θα πρέπει να καταβληθεί έως το τέλος Μαρτίου.

Τα εκκαθαριστικά θα είναι διαθέσιμα στην ψηφιακή πλατφόρμα της Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), όπου οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα μπορούν να συνδεθούν με τους προσωπικούς τους κωδικούς για να δουν το ποσό που τους αναλογεί. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δώσουν όσοι απέκτησαν μέσα στο προηγούμενο έτος κάποιο ακίνητο, είτε μέσω γονικής παροχής είτε μέσω αγοράς.

Όσοι δεν είχαν μεταβολή στα περιουσιακά τους στοιχεία δεν θα δουν κάποια αλλαγή, όσα πλήρωσαν πέρυσι θα πληρώσουν και εφέτος, εκτός αν έχουν ασφαλίσει το ακίνητο αυτό.

Θα πρέπει να αποφασίσουν έγκαιρα αν θα πληρώσουν τον ΕΝΦΙΑ σε δόσεις ή εφάπαξ. Αν το κάνουν σε δόσεις, αυτές είναι 12 και η πρώτη πρέπει να πληρωθεί 31 Μαρτίου. Εάν το κάνουν εφάπαξ, επίσης το ποσό πρέπει να πληρωθεί 31 Μαρτίου, χωρίς να υπάρχει και το κίνητρο της έκπτωσης.

ΕΝΦΙΑ: Ποιοι δικαιούνται εκπτώσεις

Εάν το ακίνητο ήταν ασφαλισμένο την περυσινή χρονιά, από τρεις μήνες και πάνω, τότε η έκπτωση θα είναι 10% ή 20%, ανάλογα με την αξία του ακινήτου.

Ιδιοκτήτες ακινήτων με χαμηλά ή πολύ χαμηλά εισοδήματα, μπορούν να έχουν έκπτωση στον ΕΝΦΙΑ 50%, ή και 100%, ειδικά τρίτεκνοι, πολύτεκνοι, οικογένειες που έχουν άτομα με αναπηρίες.

Η πιο ουσιαστική αλλαγή αφορά ακίνητα σε περισσότερους από 13.000 μικρούς οικισμούς.

Για κύριες κατοικίες σε περιοχές έως 1.500 κατοίκους (εκτός Αττικής) ή έως 1.700 κατοίκους σε Έβρο, Δυτική Μακεδονία και παραμεθόριες ζώνες, ο ΕΝΦΙΑ μειώνεται κατά 50% από φέτος, ενώ από το 2027 καταργείται πλήρως.

Τέλος, 50% έκπτωση στον ΕΝΦΙΑ για πρώτη φορά, εφαρμόζεται αυτό το μέτρο από εφέτος, για περιοχές οι οποίες έχουν έως 1.500 κατοίκους, για όποιον έχει πρώτη κατοικία σε τέτοιες περιοχές, ενώ ειδικά για την περιοχή του Έβρου, εφαρμόζεται το ίδιο κριτήριο αλλά για 1.700 κατοίκους.