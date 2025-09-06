ΕΝΦΙΑ: Καταργείται από το 2027 για πρώτες κατοικίες σε χωριά

Παρεμβάσεις τόσο στην αγορά ακινήτων όσο και σε ό,τι έχει να κάνει με τον ΕΝΦΙΑ και τον ΦΠΑ εκτός των αστικών κέντρων, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στη ΔΕΘ.
Δείτε LIVE την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη
«Παρεμβαίνουμε στην αγορά ακινήτων» ανέφερε και συνέχισε: «Χαμηλότερος φορολογικός συντελεστής 25% για εισόδημα από ενοίκια από 12.000 - 24.000 ευρώ.»
«Αν δηλωθούν τα αληθινά ενοίκια, ανοικτές περαιτέρω μειώσεις στη φορολογία ακινήτων. Χτίζουμε 2.000 διαμερίσματα σε εκτάσεις πρώην στρατοπέδων - το 25% σε στελέχη των Ε.Δ. και το 75% σε πολίτες χωρίς α’ κατοικία».
Κατάργηση ΕΝΦΙΑ από το 2027 στα χωριά
Με σύνθημα «Η ώρα της περιφέρειας» ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε πως: «Χρέος μας να κρατήσουμε ακμαία τα χωριά μας». Και όπως ανακοίνωσε: «Μειώνεται στο μισό ο ΕΝΦΙΑ από το 2026, στα χωριά μέχρι 1500 κατοίκους - καταργείται εντελώς το 2027».
Παράλληλα: «Μειώνεται 30% ο ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά κάτω των 20.000 κατοίκων».
