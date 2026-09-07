Μενού

ΕΝΦΙΑ: Νέοι οικισμοί απαλλάσονται από τον φόρο - Η αναλυτική λίστα του ΥΠΕΘΟΟ

Νέους οικισμούς ανά την ελληνική επικράτεια συμπεριέλαβε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, στον χάρτη των περιοχών όπου ο ΕΝΦΙΑ μηδενίζεται.

Reader symbol
Newsroom
Οικισμός στην Ελλάδα
Οικισμός στην Ελλάδα | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Νέους οικισμούς ανά την ελληνική επικράτεια συμπεριέλαβε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, στον χάρτη των περιοχών όπου ο ΕΝΦΙΑ μηδενίζεται.

Η αναθεωρημένη λίστα περιλαμβάνει περιοχές τόσο στην ηπειρωτική Ελλάδα όσο και στα νησιά, ανάμεσά τους τα Καλάβρυτα, η Σκύρος, η Ιθάκη, η Ύδρα και η Ίος.

Στη νέα λίστα περιλαμβάνονται επίσης αρκετοί δημοφιλείς τουριστικοί προορισμοί. Μεταξύ αυτών είναι η Άνω Μερά Μυκόνου, η Μεσαριά και το Εμπορείο Σαντορίνης, το Φαληράκι Ρόδου, καθώς και ο Πλαταμώνας.

Η συγκεκριμένη παρέμβαση αφορά οικισμούς των οποίων ο πληθυσμός βρίσκεται κοντά στο όριο των 2.000 κατοίκων, διευρύνοντας έτσι τον αριθμό των περιοχών στις οποίες εφαρμόζεται η απαλλαγή από τον φόρο.

Δείτε παρακάτω τη λίστα απαλλαγής από τον ΕΝΦΙΑ

Η λίστα απαλλαγής από τον ΕΝΦΙΑ
Η λίστα απαλλαγής από τον ΕΝΦΙΑ
Η λίστα απαλλαγής από τον ΕΝΦΙΑ
Η λίστα απαλλαγής από τον ΕΝΦΙΑ
Η λίστα απαλλαγής από τον ΕΝΦΙΑ
Η λίστα απαλλαγής από τον ΕΝΦΙΑ

 

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ