Νέους οικισμούς ανά την ελληνική επικράτεια συμπεριέλαβε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, στον χάρτη των περιοχών όπου ο ΕΝΦΙΑ μηδενίζεται.
Η αναθεωρημένη λίστα περιλαμβάνει περιοχές τόσο στην ηπειρωτική Ελλάδα όσο και στα νησιά, ανάμεσά τους τα Καλάβρυτα, η Σκύρος, η Ιθάκη, η Ύδρα και η Ίος.
Στη νέα λίστα περιλαμβάνονται επίσης αρκετοί δημοφιλείς τουριστικοί προορισμοί. Μεταξύ αυτών είναι η Άνω Μερά Μυκόνου, η Μεσαριά και το Εμπορείο Σαντορίνης, το Φαληράκι Ρόδου, καθώς και ο Πλαταμώνας.
Η συγκεκριμένη παρέμβαση αφορά οικισμούς των οποίων ο πληθυσμός βρίσκεται κοντά στο όριο των 2.000 κατοίκων, διευρύνοντας έτσι τον αριθμό των περιοχών στις οποίες εφαρμόζεται η απαλλαγή από τον φόρο.
Δείτε παρακάτω τη λίστα απαλλαγής από τον ΕΝΦΙΑ
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