Εορταστικό Ωράριο Χριστουγέννων: Πότε ξεκινά - Ποιες ημέρες και ώρες θα λειτουργούν τα μαγαζιά

Ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών ανακοίνωσε το προτεινόμενο εορταστικό ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων για τα Χριστούγεννα 2025.
Όπως διευκρινίζεται, το ωράριο είναι ενδεικτικό και προαιρετικό, ενώ κάθε επιχείρηση μπορεί να το προσαρμόσει ανάλογα με τις ανάγκες και τις δυνατότητές της, στο πλαίσιο που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία (Δευτέρα–Σάββατο 06:00–21:00 και Κυριακή 11:00–20:00).
Προτεινόμενο ωράριο καταστημάτων
Πέμπτη 11/12/2025: 09:00–21:00
Παρασκευή 12/12/2025: 09:00–21:00
Σάββατο 13/12/2025: 09:00–16:00
Κυριακή 14/12/2025: 11:00–16:00
Δευτέρα 15/12/2025: 09:00–16:00
Τρίτη 16/12/2025: 09:00–21:00
Τετάρτη 17/12/2025: 09:00–21:00
Πέμπτη 18/12/2025: 09:00–21:00
Παρασκευή 19/12/2025: 09:00–21:00
Σάββατο 20/12/2025: 09:00–18:00
Κυριακή 21/12/2025: 11:00–18:00
Δευτέρα 22/12/2025: 09:00–21:00
Τρίτη 23/12/2025: 09:00–21:00
Τετάρτη 24/12/2025: 09:00–18:00
Πέμπτη 25/12/2025: ΑΡΓΙΑ
Παρασκευή 26/12/2025: ΑΡΓΙΑ
Σάββατο 27/12/2025: 09:00–18:00
Κυριακή 28/12/2025: 11:00–18:00
Δευτέρα 29/12/2025: 09:00–21:00
Τρίτη 30/12/2025: 09:00–21:00
Τετάρτη 31/12/2025: 09:00–18:00
Πέμπτη 01/01/2026: ΑΡΓΙΑ
Παρασκευή 02/01/2026: ΚΛΕΙΣΤΑ
