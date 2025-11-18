Μενού

Εορταστικό Ωράριο Χριστουγέννων: Πότε ξεκινά - Ποιες ημέρες και ώρες θα λειτουργούν τα μαγαζιά

Το προτεινόμενο εορταστικό ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων για τα Χριστούγεννα 2025 ανακοίνωσε ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών ανακοίνωσε το προτεινόμενο εορταστικό ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων για τα Χριστούγεννα 2025.

Όπως διευκρινίζεται, το ωράριο είναι ενδεικτικό και προαιρετικό, ενώ κάθε επιχείρηση μπορεί να το προσαρμόσει ανάλογα με τις ανάγκες και τις δυνατότητές της, στο πλαίσιο που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία (Δευτέρα–Σάββατο 06:00–21:00 και Κυριακή 11:00–20:00).

Προτεινόμενο ωράριο καταστημάτων

Πέμπτη 11/12/2025: 09:00–21:00
Παρασκευή 12/12/2025: 09:00–21:00
Σάββατο 13/12/2025: 09:00–16:00
Κυριακή 14/12/2025: 11:00–16:00

Δευτέρα 15/12/2025: 09:00–16:00
Τρίτη 16/12/2025: 09:00–21:00
Τετάρτη 17/12/2025: 09:00–21:00
Πέμπτη 18/12/2025: 09:00–21:00
Παρασκευή 19/12/2025: 09:00–21:00

Σάββατο 20/12/2025: 09:00–18:00

Κυριακή 21/12/2025: 11:00–18:00

Δευτέρα 22/12/2025: 09:00–21:00
Τρίτη 23/12/2025: 09:00–21:00
Τετάρτη 24/12/2025: 09:00–18:00

Πέμπτη 25/12/2025: ΑΡΓΙΑ
Παρασκευή 26/12/2025: ΑΡΓΙΑ

Σάββατο 27/12/2025: 09:00–18:00
Κυριακή 28/12/2025: 11:00–18:00

Δευτέρα 29/12/2025: 09:00–21:00
Τρίτη 30/12/2025: 09:00–21:00
Τετάρτη 31/12/2025: 09:00–18:00

Πέμπτη 01/01/2026: ΑΡΓΙΑ
Παρασκευή 02/01/2026: ΚΛΕΙΣΤΑ

