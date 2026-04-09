Εορταστικό ωράριο: Τι ώρα κλείνουν μαγαζιά και σούπερ μάρκετ τη Μεγάλη Πέμπτη

Στην τελική ευθεία βρισκόμαστε για την Κυριακή του Πάσχα και οι καταναλωτές έχουν σπεύσει στην αγορά και στα σούπερ μάρκετ.

Ωστόσο, εφαρμόζεται το εορταστικό ωράριο και υπάρχουν τροποποιήσεις στη λειτουργία των καταστημάτων.

Συγκεκριμένα για σήμερα Μεγάλη Πέμπτη (9/4), τα καταστήματα θα λειτουργούν από τις 09:00 έως τις 21:00.

Μεγάλη Εβδομάδα: Αναλυτικά το εορταστικό ωράριο καταστημάτων

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών που επικαλείται η ΕΡΤ, το εορταστικό ωράριο διαμορφώνεται ως εξής:

Μ. Πέμπτη 9/4/2026 από τις 09:00 έως τις 21:00.

Μ. Παρασκευή 10/4/2026 από τις 13:00 έως τις 19:00.

Μ. Σάββατο 11/4/2026 από τις 09:00 έως τις 15:00.

Η Κυριακή του Πάσχα 12/4/2026 και η Δευτέρα του Πάσχα 13/04/2026 είναι αργίες.

Από την άλλη πλευρά, ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε:

Από τη Μεγάλη Δευτέρα 6/4 έως και τη Μεγάλη Πέμπτη 9/4, το ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων θα είναι συνεχές, από τις 10:00 έως τις 21:00.

Τη Μεγάλη Παρασκευή 10/4, τα καταστήματα θα λειτουργήσουν από τις 13:00 έως τις 19:00, ενώ το Μεγάλο Σάββατο 1/4 από τις 10:00 έως τις 16:00.

Την Κυριακή του Πάσχα, 12 Απριλίου, καθώς και τη Δευτέρα 13/4, τα εμπορικά καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά.