Έως 25 δισ. το deal για LNG – Τα «ψιλά γράμματα» της συμφωνίας Aktor – ΔΕΠΑ Εμπορίας

Τα 25 δισ. ευρώ μπορεί να φτάσει σε αξία το deal της κοινοπραξίας Aktor – ΔΕΠΑ Εμπορίας για εισαγωγή αμερικανικού LNG, αν φτάσει στις μέγιστες ποσότητες καυσίμου και με βάση τις υφιστάμενες τιμές του TTF, όπως επισημαίνουν πηγές στο Insider.gr.
Υπενθυμίζεται πως η AS LNG, κοινοπραξία των Aktor – ΔΕΠΑ Εμπορίας, υπέγραψε χθες μακροχρόνιο συμβόλαιο με τη Venture Global για την εισαγωγή αμερικανικού LNG. Οι υπογραφές έπεσαν στο περιθώριο της 6ης Συνόδου της Διατλαντικής Συνεργασίας για την Ενέργεια (P-TEC) στο Ζάππειο. Το deal είναι το πρώτο μακροχρόνιο συμβόλαιο προμήθειας όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά και για όλη τη ΝΑ Ευρώπη.
