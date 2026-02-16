Έπεσαν οι υπογραφές της Ελλάδας με τη Chevron: «Κλείδωσαν» οι έρευνες για φυσικό αέριο

«Έπεσαν» οι υπογραφές στο Μέγαρο Μαξίμου για τις συμφωνίες μίσθωσης μεταξύ του ελληνικού κράτους και της κοινοπραξίας Chevron-HelleniQ Energy που αφορούν την παραχώρηση αποκλειστικών δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων σε θαλάσσιες περιοχές νότια της Πελοποννήσου και της Κρήτης.

Η διαδικασία έγινε με παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Σταύρου Παπασταύρου και της Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Υπενθυμίζεται ότι, οι συμβάσεις υπογράφονται 18 μήνες μετά την εκδήλωση ενδιαφέροντος από τις εταιρείες που προκάλεσαν τη διαγωνιστική διαδικασία και λιγότερο από ένα χρόνο μετά την προκήρυξη του διαγωνισμού με τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (30.4.2025).

Δηλαδή σε χρόνο - ρεκόρ καθώς η επιτάχυνση των διαδικασιών και η τήρηση των υπεσχημένων χρονοδιαγραμμάτων αποτέλεσε - όπως έχει επισημάνει ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου - ένα από τα στοιχεία για την προσέλκυση διεθνούς ενδιαφέροντος στους ελληνικούς υδρογονάνθρακες.

Ο κάθετος διάδρομος ως σημαντικό πλεονέκτημα της Ελλάδας

Σημαντικό πλεονέκτημα για την Ελλάδα, θεωρείται ο Κάθετος Διάδρομος φυσικού αερίου ο οποίος εξασφαλίζει την διοχέτευση των κοιτασμάτων – εφόσον ανακαλυφθούν – στη διεθνή αγορά.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, ο διάδρομος αυτός που αποτελείται από τις υποδομές υποδοχής και επαναεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου (FSRU) στη χώρα μας και τους διασυνδετήριους αγωγούς με τις χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης προβάλλεται ως βασική επιλογή για την υποκατάσταση του ρωσικού φυσικού αερίου το οποίο σύμφωνα με το ισχύον ευρωπαϊκό πλαίσιο θα σταματήσει να εισάγεται στην ΕΕ έως το τέλος του 2027.

Όμως στο βαθμό που θα υπάρξουν ανακαλύψεις εμπορικά εκμεταλλεύσιμων κοιτασμάτων στη χώρα, ο διάδρομος θα μπορέσει να χρησιμοποιηθεί ως δίαυλος για την εξαγωγή των ποσοτήτων αερίου που – με την προϋπόθεση πάντα ότι θα επιβεβαιωθούν – θα υπερβαίνουν τις ανάγκες της εγχώριας κατανάλωσης.

Στα ζητήματα αυτά δηλαδή τον κάθετο διάδρομο και τις έρευνες υδρογονανθράκων θα έχουμε το επόμενο διάστημα σημαντικές εξελίξεις – ορόσημα για την ενεργειακή πραγματικότητα της χώρας και της ευρύτερης περιοχής.

Αρχής γενομένης με την υπογραφή των συμβάσεων μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Κοινοπραξίας Chevron-Helleniq Energy για την έναρξη ερευνών στα θαλάσσια blocks «Νότια Πελοπόννησος», «Α2», «Νότια της Κρήτης I» και «Νότια της Κρήτης II».

CHEVRON: Τα επόμενα βήματα

Κατά τη συμφωνία αναμένεται:

Η έναρξη των σεισμικών ερευνών στις 4 περιοχές προς το τέλος του έτους.

Η εκτέλεση ερευνητικής γεώτρησης στο «οικόπεδο 2» στο Ιόνιο από την Κοινοπραξία ExxonMobil-Energean-HelleniQ Energy. Είναι η πρώτη γεώτρηση στη χώρα μετά από 40 χρόνια και η πρώτη γενικά σε μεγάλα θαλάσσια βάθη.