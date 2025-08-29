Επίδομα 100 ευρώ: Πότε μπαίνουν τα χρήματα - Οι δικαιούχοι

Η Δόμνα Μιχαηλίδου δήλωσε σήμερα ότι τη Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η καταβολή της αποζημίωσης των 100 ευρώ στους λογαριασμούς των 80.000 δικαιούχων υπαλλήλων ιδιωτικών επιχειρήσεων.

Οι δικαιούχοι της αποζημίωσης είναι αυτοί που ολοκλήρωσαν, με επιτυχία, το επιμορφωτικό πρόγραμμα σε θέματα διαφορετικότητας και διακρίσεων στο χώρο εργασίας.

Συγκεκριμένα, η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας η Δόμνα Μιχαηλίδου, μιλώντας στην ΕΡΤ, τόνισε ότι η πρωτοβουλία αγκαλιάστηκε αμέσως από τους φορείς, τον επιχειρηματικό κόσμο και τους εργαζόμενους.

«Η επιμόρφωση για την κατάργηση των διακρίσεων στο εργασιακό περιβάλλον παραμένει πρωταρχικός στόχος», σημείωσε.

Στη συνέχεια πρόσθεσε ότι «εντοπίσαμε την αναγκαιότητα, υλοποιήσαμε το πρόγραμμα και δρομολογούμε νέες δράσεις για να ενδυναμώσουμε τους εργαζόμενους σε θέματα διαφορετικότητας».

«Το επίδομα των 100 ευρώ ήταν μία συμβολική κίνηση, που αναδεικνύει, κυρίως, την ανεκτίμητη αξία της συμμετοχής στην καλλιέργεια και διαμόρφωση μιας συμπεριληπτικής εργασιακής κουλτούρας» δήλωσε η υπουργός.