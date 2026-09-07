Μενού

Επίδομα 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους και 400 ευρώ στους συνταξιούχους - Πότε θα πληρωθούν

Από τον Δεκέμβριο του 2027 καθιερώνεται επίδομα εορτών Χριστουγέννων για τους δημόσιους υπαλλήλους ύψους 500 ευρώ μικτά - Ενδεικτικά παραδείγματα.

Reader symbol
Newsroom
xrimata
Χρήματα σε πορτοφόλι. | Shutterstock
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Ένα νέο επίδομα στους δημοσίους υπαλλήλους ύψους 500 ευρώ σε μόνιμη βάση και μια επιπλέον σύνταξη ύψους 400 ευρώ σε όλους τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών περιλαμβάνει το πακέτο μέτρων που ανακοινώθηκε στη ΔΕΘ και εξειδίκευσε το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης.

Οι παρεμβάσεις αυτές, όπως ανέφερε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, μεταφράζονται σε αυξήσεις στο διαθέσιμο εισόδημα, αλλά και σε σταδιακή επαναφορά παροχών που είχαν καταργηθεί, όπως το Δώρο Χριστουγέννων στο Δημόσιο και η 13η σύνταξη.

Διαβάστε περισσότερα στο insider.gr 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ