Ένα νέο επίδομα στους δημοσίους υπαλλήλους ύψους 500 ευρώ σε μόνιμη βάση και μια επιπλέον σύνταξη ύψους 400 ευρώ σε όλους τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών περιλαμβάνει το πακέτο μέτρων που ανακοινώθηκε στη ΔΕΘ και εξειδίκευσε το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης.

Οι παρεμβάσεις αυτές, όπως ανέφερε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, μεταφράζονται σε αυξήσεις στο διαθέσιμο εισόδημα, αλλά και σε σταδιακή επαναφορά παροχών που είχαν καταργηθεί, όπως το Δώρο Χριστουγέννων στο Δημόσιο και η 13η σύνταξη.

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