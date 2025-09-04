Επίδομα ανθυγιεινής και επικίνδυνης εργασίας: Νέοι δικαιούχοι οι κτηνίατροι

Το επάγγελμα του κτηνιάτρου προστίθεται στους δικαιούχους για το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, που υπηρετούν στις περιφέρειες της χώρας, σύμφωνα με υπουργική απόφαση, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Σύμφωνα με το ΥΠΑΑΤ, η ρύθμιση αφορά το προσωπικό του κλάδου ΠΕ Κτηνιάτρων και ΔΕ Βοηθών Κτηνιάτρων που εργάζεται στις οργανικές μονάδες κτηνιατρικής όλων των περιφερειών.

Οι δικαιούχοι κατατάσσονται στην Κατηγορία Α΄ του επιδόματος, με μηνιαία αποζημίωση 150 ευρώ, το οποίο θα καταβληθεί αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου 2025.

«Η απόφαση αυτή αποτελεί την ουσιαστική αναγνώριση του έργου των κτηνιάτρων των περιφερειών, οι οποίοι βρίσκονται καθημερινά στην πρώτη γραμμή για την αντιμετώπιση ζωονόσων και την προστασία της δημόσιας υγείας», δήλωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας.

«Οι απαιτητικές συνθήκες, κάτω από τις οποίες εργάζονται, καθιστούν δίκαιη και αναγκαία την ανταμοιβή της προσφοράς τους», τόνισε ο υπουργός.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ