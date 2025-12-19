Επίδομα παιδιού Α21: Αρχίζει η πληρωμή της 6ης δόσης στους δικαιούχους

Από σήμερα, Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου, το απόγευμα, θα αρχίσει η καταβολή της 6ης δόσης για το επίδομα παιδιού Α21 σε χιλιάδες δικαιούχους.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΑ, η έκτη δόση του οικογενειακού επιδόματος θα έχει πιστωθεί ως τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025, σε όλους όσοι έχουν υποβάλει έγκυρη και οριστική αίτηση Α21.
Υπενθυμίζεται ότι, το ποσό υπολογίζεται με βάση τα τέκνα που έχει η κάθε οικογένεια και το συνολικό οικογενειακό εισόδημα του φορολογικού έτους 2024.
