Επίδομα Παιδιού Α21: Κλείνει η πλατφόρμα τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2025 – Όλες οι λεπτομέρειες για αιτήσεις και πληρωμές

Η πλατφόρμα Α21 για το Επίδομα Παιδιού κλείνει τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2025, δίνοντας την τελευταία ευκαιρία στους δικαιούχους να κάνουν την αίτηση τους.

Παιδί σε σχολική αίθουσα | Shutterstock
Από τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 18:00, η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 για το Επίδομα Παιδιού θα τεθεί εκτός λειτουργίας, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας σε συνεργασία με τον ΟΠΕΚΑ.

Η αναστολή λειτουργίας της πλατφόρμας γίνεται στο πλαίσιο της εκκαθάρισης της 5ης διμηνιαίας δόσης του 2025. Μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας, δεν θα είναι δυνατή η υποβολή νέων αιτήσεων.

Μετά την καταβολή της δόσης, η πλατφόρμα θα ενεργοποιηθεί εκ νέου, δίνοντας τη δυνατότητα στους δικαιούχους να προχωρήσουν σε νέες αιτήσεις.

Τι πρέπει να προσέξουν οι δικαιούχοι

  • Οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται οριστικά και να έχουν εγκριθεί, ώστε να ληφθούν υπόψη.

  • Όσες αιτήσεις έχουν αποθηκευτεί προσωρινά, θεωρούνται μη υποβληθείσες και δεν υπολογίζονται για τη χορήγηση του επιδόματος.

