Από τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 18:00, η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 για το Επίδομα Παιδιού θα τεθεί εκτός λειτουργίας, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας σε συνεργασία με τον ΟΠΕΚΑ.

Η αναστολή λειτουργίας της πλατφόρμας γίνεται στο πλαίσιο της εκκαθάρισης της 5ης διμηνιαίας δόσης του 2025. Μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας, δεν θα είναι δυνατή η υποβολή νέων αιτήσεων.

Μετά την καταβολή της δόσης, η πλατφόρμα θα ενεργοποιηθεί εκ νέου, δίνοντας τη δυνατότητα στους δικαιούχους να προχωρήσουν σε νέες αιτήσεις.

Τι πρέπει να προσέξουν οι δικαιούχοι

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται οριστικά και να έχουν εγκριθεί, ώστε να ληφθούν υπόψη.

Όσες αιτήσεις έχουν αποθηκευτεί προσωρινά, θεωρούνται μη υποβληθείσες και δεν υπολογίζονται για τη χορήγηση του επιδόματος.