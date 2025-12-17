Επίδομα παιδιού Α21: Νωρίτερα η έκτη δόση - Πότε θα καταβληθεί το ποσό στους δικαιούχους

Νωρίτερα αναμένεται να δοθεί η έκτη δόση για το επίδομα παιδιού Α21 σε χιλιάδες δικαιούχους.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΑ, η έκτη δόση του οικογενειακού επιδόματος θα πιστωθεί τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025, σε όσους έχουν υποβάλει έγκυρη και οριστική αίτηση Α21.
Οι δικαιούχοι θα μπορούν να κάνουν ανάληψη από το απόγευμα της Παρασκευής 19 Δεκεμβρίου 2025, μέσω των ΑΤΜ των τραπεζών.
Υπενθυμίζεται ότι, το ποσό υπολογίζεται με βάση τα τέκνα που έχει η κάθε οικογένεια και το συνολικό οικογενειακό εισόδημα του φορολογικού έτους 2024.
