Επίδομα Παιδιού: Ανοίγει η πλατφόρμα Α21 αύριο - Προθεσμίες, δικαιολογητικά και τι αλλάζει

Από την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026, στις 08:00, θα είναι διαθέσιμη η πλατφόρμα Α21-Επίδομα Παιδιού για τις νέες αιτήσεις, όπως ανακοίνωσαν το υποργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και ο ΟΠΕΚΑ.

Η προθεσμία λήγει την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2026, στις 18:00. Οι δικαιούχοι υποβάλλουν την αίτηση ηλεκτρονικά μέσω ΗΔΙΚΑ ή ΟΠΕΚΑ, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς taxisnet.

Το ποσό του επιδόματος υπολογίζεται με βάση τα εξαρτώμενα τέκνα που δηλώνονται στην αίτηση και το οικογενειακό εισόδημα του 2024. Μετά την υποβολή της φετινής φορολογικής δήλωσης, θα λαμβάνονται υπόψη τα εισοδήματα οτυ 2025.

Κεντρική προϋπόθεση για την έγκριση είναι η φοίτηση των παιδιών στην υποχρεωτική εκπαίδευση, από το προνήπιο έως το γυμνάσιο, καθώς και η επάρκεια φοίτησης.

Στην αίτηση Α21 πρέπει να καταχωρηθούν απαραιτήτως στα σχετικά πεδία:

– Τα στοιχεία της Σχολικής Μονάδας.

– Η τάξη και ο Αριθμός Μητρώου του τέκνου που φοιτά στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

Εάν διασταυρωθούν όλα τα στοιχεία του/της μαθητή/τριας, η αίτηση μπορεί να προχωρήσει κανονικά. Εάν δεν διασταυρωθούν εμφανίζεται σχετική επισήμανση και ο αιτών καλείται να επισυνάψει στην ηλεκτρονική αίτηση Α21 το απαραίτητο δικαιολογητικό.

Για να ολοκληρωθεί η αίτηση πρέπει να υποβληθεί οριστικά. Αίτηση που έχει αποθηκευτεί προσωρινά θεωρείται μη υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη.

Περισσότερες πληροφορίες για το Επίδομα Παιδιού βρίσκονται στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ.