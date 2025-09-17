Επίδομα παιδιού: Πότε πληρώνονται οι δικαιούχοι την 4η δόση

Μήνας πληρωμών ο Σεπτέμβριος για τους δικαιούχους του επιδόματος παιδιού. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 – Επίδομα Παιδιού έχει κλείσει ήδη από την 1η του μήνα ώστε να γίνει η εκκαθάριση της 4ης διμηνιαίας δόσης για το 2025.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του ΟΠΕΚΑ, η Δ' δόση αναμένεται να πληρωθεί πραγματοποιηθεί στις 25-27 Σεπτεμβρίου και θα αφορά τους μήνες Ιούλιο – Αύγουστο.

Όταν ολοκληρωθεί η πληρωμή του επιδόματος, η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα ενεργοποιηθεί ξανά για νέες αιτήσεις. Υπενθυμίζεται στους δικαιούχους ότι για να χορηγηθεί το επίδομα παιδιού θα πρέπει η αίτηση να υποβληθεί οριστικά και να έχει εγκριθεί. Η αίτηση που έχει αποθηκευτεί προσωρινά θεωρείται ως μη υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη.