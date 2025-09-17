Επίδομα παιδιού: Πότε πληρώνονται οι δικαιούχοι την 4η δόση

Μήνας πληρωμών ο Σεπτέμβριος για τους δικαιούχους του επιδόματος παιδιού. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 – Επίδομα Παιδιού έχει κλείσει ήδη από την 1η του μήνα ώστε να γίνει η εκκαθάριση της 4ης διμηνιαίας δόσης για το 2025.
Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του ΟΠΕΚΑ, η Δ' δόση αναμένεται να πληρωθεί πραγματοποιηθεί στις 25-27 Σεπτεμβρίου και θα αφορά τους μήνες Ιούλιο – Αύγουστο.
Όταν ολοκληρωθεί η πληρωμή του επιδόματος, η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα ενεργοποιηθεί ξανά για νέες αιτήσεις. Υπενθυμίζεται στους δικαιούχους ότι για να χορηγηθεί το επίδομα παιδιού θα πρέπει η αίτηση να υποβληθεί οριστικά και να έχει εγκριθεί. Η αίτηση που έχει αποθηκευτεί προσωρινά θεωρείται ως μη υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη.
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.