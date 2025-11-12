Επίδομα παιδιού: Πότε πληρώνονται οι δικαιούχοι την 5η δόση

Σε εξέλιξη βρίσκεται η εκκαθάριση της πληρωμής της 5ης διμηνιαίας δόσης για το 2025, για το επίδομα παιδιού, σύμφωνα με τις αιτήσεις που έχουν καταθέσει οι δικαιούχοι στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 - Επίδομα Παιδιού.

Σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΑ, η πέμπτη δόση θα καταβληθεί την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, μαζί με αναδρομικά ποσά σε όσους δεν είχαν εξοφληθεί πλήρως στους προηγούμενους κύκλους.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 παραμένει προσωρινά κλειστή. Δεν θα δέχεται νέες αιτήσεις έως ότου ολοκληρωθεί η εκκαθάριση της 5ης διμηνιαίας δόσης. Μόλις ολοκληρωθεί η πληρωμή, το σύστημα θα ενεργοποιηθεί εκ νέου για νέες υποβολές και τροποποιήσεις.