Επίδομα θέρμανσης 2025-2026: Οι δικαιούχοι κι -πότε θα γίνουν οι πληρωμές

Μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου 2025 αναμένεται να ενεργοποιηθεί η πλατφόρμα MyΘέρμανση της ΑΑΔΕ, δίνοντας τη δυνατότητα στους δικαιούχους να υποβάλουν αίτηση για το επίδομα θέρμανσης. Η πρώτη δόση θα καταβληθεί στις αρχές Δεκεμβρίου, ενώ οι πληρωμές θα συνεχιστούν τμηματικά έως και τον Ιούλιο 2026, ανάλογα με το είδος του καυσίμου.

Επίδομα θέρμανσης: Οι δικαιούχοι

Το επίδομα αφορά φυσικά πρόσωπα που χρησιμοποιούν καύσιμα για τη θέρμανση της κύριας κατοικίας τους. Τα ποσά διαφοροποιούνται ανάλογα με:

Το είδος του καυσίμου

Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια

Τις κλιματικές συνθήκες της περιοχής

Εισοδηματικά όρια:

Άγαμοι ή χήροι: έως 16.000 ευρώ

Έγγαμοι ή ζευγάρια με σύμφωνο συμβίωσης: έως 24.000 ευρώ

Μονογονεϊκές οικογένειες: έως 29.000 ευρώ, με προσαύξηση για κάθε παιδί

Περιουσιακά όρια:

Άγαμοι: έως 200.000 ευρώ

Έγγαμοι χωρίς παιδιά: έως 260.000 ευρώ

Προσαύξηση 40.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο

Ποιοι εξαιρούνται από το επίδομα

Δεν δικαιούνται επίδομα θέρμανσης:

Φιλοξενούμενοι ή εξαρτώμενα μέλη

Όσοι εμφανίζουν πολυτελή διαβίωση (π.χ. κατοχή άνω των 2 ΙΧ)

Όσοι διαθέτουν επαγγελματική στέγη

Νομικά πρόσωπα και φορολογικοί κάτοικοι εξωτερικού

Όσοι αιτηθούν για ηλεκτρική ενέργεια αλλά είναι ήδη ενταγμένοι στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ)

Ποια καύσιμα επιδοτούνται

Η επιδότηση καλύπτει ένα μόνο είδος καυσίμου ανά δικαιούχο:

Πετρέλαιο θέρμανσης

Κηροζίνη

Υγραέριο

Φυσικό αέριο

Βιομάζα (πέλετ)

Καυσόξυλα

Θερμική ενέργεια μέσω τηλεθέρμανσης

Ηλεκτρική ενέργεια

Πώς να κάνετε αίτηση

Οι δικαιούχοι καλούνται να συμπληρώσουν τα απαραίτητα στοιχεία στην πλατφόρμα MyΘέρμανση, προκειμένου να υποβάλουν την αίτησή τους. Συγκεκριμένα, απαιτείται:

ΑΦΜ

Ονοματεπώνυμο

Αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος της κύριας κατοικίας

Στη συνέχεια, ο αιτών επιλέγει το είδος του καυσίμου ή της ενέργειας για το οποίο επιθυμεί να λάβει επιδότηση, όπως:

Καύσιμο θέρμανσης (π.χ. πετρέλαιο, πέλετ, ξύλα)

Θερμική ενέργεια (π.χ. τηλεθέρμανση)

Ηλεκτρική ενέργεια

Ο δικαιούχος θα πρέπει να δηλώσει έναν τραπεζικό λογαριασμό (IBAN), στον οποίο είναι κύριος ή συνδικαιούχος. Σε αυτόν τον λογαριασμό θα καταβληθεί το ποσό του επιδόματος θέρμανσης.

Ειδικά για ηλεκτρική ενέργεια

Για όσους επιλέξουν ηλεκτρική ενέργεια:

Ο αριθμός παροχής πρέπει να αντιστοιχεί στην κύρια κατοικία όπως δηλώθηκε στη φορολογική αρχή

Η αίτηση απορρίπτεται αν υπάρχει ασυμφωνία

Η επιδότηση υπολογίζεται βάσει των λογαριασμών της περιόδου επιδότησης

Αν επιλέξετε πέλετ, ξύλα, τηλεθέρμανση κ.λπ., θα χρειαστεί να υποβάλετε:

Αριθμό απόδειξης αγοράς

Ποσό συναλλαγής

ΑΦΜ και επωνυμία της επιχείρησης πώλησης