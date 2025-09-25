Επίδομα Θέρμανσης: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα και τι πρέπει να γνωρίζουν οι δικαιούχοι

Η ψηφιακή πλατφόρμα MyΘέρμανση της ΑΑΔΕ αναμένεται να ανοίξει σύντομα -πιθανόν έως τα μέσα Νοεμβρίου- ώστε οι δικαιούχοι να υποβάλουν αιτήσεις για το επίδομα θέρμανσης της περιόδου 2025–2026.

Το ποσό της επιδότησης φαίνεται πως θα παραμείνει στα περσινά επίπεδα, δηλαδή από 100 έως 800 ευρώ, ενώ σε ειδικές περιπτώσεις μπορεί να φτάσει έως και 1.200 ευρώ.

Οι πληρωμές αναμένεται να ξεκινήσουν από τις αρχές Δεκεμβρίου και να ολοκληρωθούν σταδιακά έως τον Ιούλιο, ανάλογα με το είδος του καυσίμου και την κατανάλωση.

Ποιοι δικαιούνται το επίδομα

Το επίδομα χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα που χρησιμοποιούν για τη θέρμανση τους:

Πετρέλαιο θέρμανσης

Φωτιστικό πετρέλαιο (μπλε κηροζίνη)

Καυσόξυλα

Βιομάζα (πέλετ)

Υγραέριο

Φυσικό αέριο

Θερμική ενέργεια μέσω τηλεθέρμανσης

Ηλεκτρική ενέργεια

Κάθε δικαιούχος μπορεί να επιδοτηθεί μόνο για ένα είδος καυσίμου.

Εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια

Τα εισοδηματικά όρια φαίνεται να παραμένουν ως εξής:

Έως 16.000 € για άγαμους και χήρους

Έως 24.000 € για έγγαμους ή ζευγάρια με σύμφωνο συμβίωσης

Έως 29.000 € για μονογονεϊκές οικογένειες, με προσαύξηση ανά παιδί

Τα περιουσιακά όρια διαμορφώνονται ως εξής:

Έως 200.000 € για άγαμους

Έως 260.000 € για έγγαμους χωρίς παιδιά, με επιπλέον 40.000 € για κάθε εξαρτώμενο τέκνο

Ποιοι εξαιρούνται

Δεν φαίνεται να δικαιούνται επίδομα:

Όσοι δηλώνονται ως φιλοξενούμενοι ή εξαρτώμενα μέλη

Όσοι έχουν πολυτελή διαβίωση (π.χ. πάνω από δύο ΙΧ ή επαγγελματική στέγη)

Νομικά πρόσωπα και φορολογικοί κάτοικοι εξωτερικού

Όσοι κάνουν αίτηση για ηλεκτρική ενέργεια και είναι ήδη δικαιούχοι του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ)

Τι να προσέξετε

Οι ενδιαφερόμενοι καλό είναι να έχουν έτοιμα τα δικαιολογητικά εγκαίρως, ώστε να μη χαθεί χρόνος και να εξασφαλιστεί η έγκαιρη καταβολή του ποσού.

Η διαδικασία γίνεται αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας MyΘέρμανση, με χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet.