Επίδομα θέρμανσης: Πριν τα Χριστούγεννα η πρώτη δόση - Ποια μέρα θα γίνει η πληρωμή

Βροσκόμαστε μια ανάσα από τα Χριστούγεννα και η τρέχουσα και η επόμενη εβδομάδα, είναι μέρες πληρωμών.

Μέχρι σήμερα (19/12) αναμένεται να καταβληθεί το Δώρο Χριστουγέννων στους εργαζόμενους ενώ Τρίτη 23 Δεκεμβίου οι δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης θα λάβουν την α’ δόση της ενίσχυσης .

Τo τελικό ποσό του επιδόματος αναμένεται να έχει καταβληθεί μέχρι τον Μάιο του 2026.

Επίδομα Θέρμανσης: Τα ποσά

Τα ποσά κυμαίνονται από 100 έως 800 ευρώ, ενώ σε περιοχές με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες μπορεί να φτάσουν έως και 1.200 ευρώ. Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα που χρησιμοποιούν για θέρμανση:

Πετρέλαιο

Φυσικό αέριο

Υγραέριο

Καυσόξυλα

Πέλετ

Τηλεθέρμανση

Ηλεκτρική ενέργεια

Επίδομα θέρμανσης: Εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια

Άγαμοι: περιουσία έως 200.000 ευρώ

Έγγαμοι ή σύμφωνο συμβίωσης: περιουσία έως 260.000 ευρώ

Προσαύξηση: +40.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο

Το επίδομα αφορά αποκλειστικά την κύρια κατοικία (ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη ή δωρεάν παραχωρημένη).

Επίδομα θέρμανσης: Ποιοι Εξαιρούνται

Από το επίδομα θέρμανσης αποκλείονται:

Όσοι δηλώνονται ως φιλοξενούμενοι ή εξαρτώμενα μέλη

Άτομα με πολυτελή διαβίωση (π.χ. σκάφη, πισίνες, πολυτελή αυτοκίνητα)

Όσοι δεν πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια

Η πρώτη πληρωμή του επιδόματος θέρμανσης είναι προ των πυλών και θα ενισχύσει σημαντικά τα νοικοκυριά που πληρούν τα κριτήρια.

Με τα ποσά να φτάνουν έως και 1.200 ευρώ σε ορεινές περιοχές, το μέτρο αποτελεί βασικό στήριγμα για την κάλυψη των αναγκών θέρμανσης τον χειμώνα.