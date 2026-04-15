Τη δυνατότητα να κάνουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές με ευτελές κόστος, μέσα από το επίδομα Youth Pass έως και 300 ευρώ έχουν χιλιάδες νέοι στην Ελλάδα, κάνοντας μία απλή αίτηση στο gov.gr.

Το Youth Pass δίνει «επιταγή» έως και 300 ευρώ για δραστηριότητες που έχουν σχέση με ταξίδι, μεταφορές και πολιτισμό. Η υποβολή των σχετικών αιτήσεων είναι σε εξέλιξη και γίνεται στον παρακάτω σύνδεσμο: https://vouchers.gov.gr/youthpass

Δικαιουχοι είναι όσοι συμπλήρωσαν τα 18 τους χρόνια μεταξύ 1ης Ιανουαρίου και 31ης Δεκεμβρίου 2025.

Επίδομα Youth Pass - Πώς καταβάλλεται

Το ποσό της ενίσχυσης καταβάλλεται σε δύο δόσεις των 150 ευρώ. Η πρώτη μετά την αρχική υποβολή της αίτησης και η δεύτερη την επόμενη χρονιά όταν ο νέος έχει συμπληρώσει το 19ο έτος της ηλικίας του.

Η ενίσχυση μπαίνει στο ψηφιακό πορτοφόλι των δικαιούχων με την πληρωμή να γίνεται στα τέλη Μαΐου.

Τo Youth Pass έχει τη μορφή ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, με τους δικαιούχους να μπορούν να την εξαργυρώσουν σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς του πολιτισμού, του τουρισμού και των μεταφορών, δηλαδή μεταξύ άλλων σε θέατρα, ξενοδοχεία ή και αεροπορικά εισιτήρια.

Επίδομα Youth Pass - Οι αιτήσεις

Οι δυνητικά δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση από την 1η Απριλίου μέχρι και τη 15η Μαΐου κάθε έτους – η έναρξη της ειδικής εφαρμογής κάθε έτος δεν λαμβάνει χώρα εντός Σαββάτου, Κυριακής ή άλλης αργίας και μεταφέρεται στην αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Δεν υπάρχουν περιουσιακά ή εισοδηματικά κριτήρια, έτσι αίτηση μπορούν να κάνουν όλοι οι νέοι που συμπληρώνουν τα 18τους έτη, ανεξάρτητα από την οικονομική τους κατάσταση.

Η αίτηση υποβάλλεται άπαξ και δεν επανυποβάλλεται μετά και τη συμπλήρωση του 19ου έτους της ηλικίας του δικαιούχου.

Η πληρωμή των δικαιούχων για το επόμενο έτος λαμβάνει χώρα αυτοδίκαια, μετά από επανέλεγχο των προϋποθέσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα.