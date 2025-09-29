Επίδομα Παιδιού Α21: Άρχισαν οι πληρωμές σε χιλιάδες δικαιούχους από τον ΟΠΕΚΑ

Σήμερα (29/09) θα πληρωθούν τα επιδόματα ΟΠΕΚΑ στους λογαριασμούς των δικαιούχων.
Συγκεκριμένα, η καταβολή των επιδομάτων έχει ήδη ξεκινήσει και μέχρι τις 17:00 το απόγευμα, υπολογίζεται ότι θα έχουν καταβληθεί όλα τα ποσά: To Επίδομα Παιδιού, το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, το Eπίδομα Eνοικίου και άλλα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ.
Αναλυτικά θα καταβληθούν:
- Επίδομα Παιδιού: 498.799 δικαιούχοι 87.496.844 ευρώ
- Επίδομα Στέγασης: 178.272 δικαιούχοι - 21.379.085 ευρώ
- Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: 159.660 δικαιούχοι – 37.154.378 ευρώ
- Αναπηρικά: 198.990 δικαιούχοι – 96.918.507 ευρώ
- Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής: 529 δικαιούχοι – 169.936 ευρώ
- Επίδομα Ομογενών: 5.124 δικαιούχοι – 180.714 ευρώ
- Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, ν. 1296/1982: 12.768 δικαιούχοι – 4.911.518 ευρώ
- Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων: 22.260 δικαιούχοι – 9.240.509 ευρώ
- Έξοδα Κηδείας: 77 δικαιούχοι – 60.491 ευρώ
- Επίδομα Γέννησης: 9.245 δικαιούχοι – 12.171.750 ευρώ
- Επίδομα Ορεινών και μειονεκτικών περιοχών: 26 δικαιούχοι – 14.100 ευρώ
- Κόκκινα Δάνεια: 4.543 δικαιούχοι– 425.429 ευρώ
- Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές: 21 δικαιούχοι – 21.000 ευρώ
- Ευάλωτοι Οφειλέτες: 326 δικαιούχοι – 34.592 ευρώ
- Επίδομα Αναδοχής: 610 δικαιούχοι – 486.401ευρώ
- Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού: 2.101 δικαιούχοι – 1.631.430ευρώ
- Επίδομα Αλληλεγγύης για την Ελληνική μειονότητα Αλβανίας: 13.187 δικαιούχοι 3.205.721 ευρώ
- Επαγγελματίας Ανάδοχος: 8 δικαιούχοι – 13.616 ευρώ
Επισημαίνεται ότι τα επιδόματα Α21-Επίδομα Παιδιού, το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και τα επιδόματα Γέννησης και Αναδοχής πληρώνονται μέσω προπληρωμένων καρτών.
