Επιχειρήσεις: Μόλις 10% του τζίρου από online πωλήσεις - Πόσες χρησιμοποιούν AI

Περιορισμένος παραμένει ο τζίρος για τις επιχειρήσεις που προκύπτει από το διαδίκτυο, παρά τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους αλλά και την εξοικείωση των Ελλήνων καταναλωτών με τις online αγορές και εν γενεί την online δραστηριότητα.
Το παραπάνω προκύπτει από τα επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) για το 2025, σύμφωνα με τα οποία οι ηλεκτρονικές πωλήσεις παραμένουν σχετικά μικρό ποσοστό στο συνολικό τζίρο των φυσικών καταστημάτων.
